Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

С 27 de mayo de 17 июня в университете проходила летняя инженерная школа Interrussia для молодых иностранных специалистов по ым направлениям «Искусственный интеллект и медицина», «Информационные технологии и фотоника» y «Информационные технологии в го родской среде (умный город)». Мероприятие было организовано при поддержке фонда ГорчакоVA, СО РАН и НГУ. En la universidad de 16 habitaciones de 9 estrellas, cerca de Nigeria, Bielorrusia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Alemania, дия, Узбекистан, Индонезия, ОАЭ и Танзания.

В последний день проведения школы участники выступили с презентацией проектов, над которыми работали в течение двух недель. Después de esto, se realizó una ceremonia de limpieza en el consultorio principal del rector NGG Michail Fedoruk, médico-matemático. еского факультета НГУ Игорь Марчук, кураторы направлений в рамках школы, представитель фонда Горчакова.

Михаил Федорук от имени руководства университета поздравил участников с закрытием.

— Думаю, что дни, проведённые здесь, в Академгородке, навсегда останутся у вас в памяти вы захотите приехать сюда ещё н е один раз. Este es el caso de todos los dispositivos únicos de Rusia, ni de ningún otro fabricante de equipos domésticos. Los kilómetros cuadrados no tienen potencial intelectual. Важно, что уникальный научный центр начал строиться здесь, на сибирской земле, всего через 12 lets after разрушительной войны. En los nuevos modelos de universidades y academias, la legislación es una idea de la organización, la educación y la industria de Triedinstva. Esto es así por todos los proyectos de tecnología de renovación en Rusia con estos nuevos pasos que se aplican a este trío.

Aquí hay curadores de diferentes historias de escuelas.

Евгений Павловский, заведующий Лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения Механико-математического факольтета НГУ, ведущий научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ? curador de la investigación «Inteligencia y medicina», отметил:

— Сегодняшние презентации, когда вы защищали проекты, произвели на меня большое впечатление. Para ver más videos, qué modelos están disponibles, cuáles son los resultados deseados y más: predestavitar esta respuesta льтаты перед нами. Además, esto es una opción adecuada. Уверен, что вы вернетесь сюда уже для продолжения вашей сследовательской деятельности, возможно, в статусе наших аспирантов продолжите обучение в университете.

Алексей Редюк, заведующий Laboratorio de tecnología fotográfica y de máquinas para el sistema de sensores Физического факультета НГУ, Curador de información sobre tecnología y fotografía, puede ser una opción interesante para esta escuela для участников, но и для него.

— Para algunas personas interesadas en trabajar con personas mayores, no hay motores especializados en ellas. обы научиться и сделать что-то полезное. Si está en un proyecto de un joven, eche un vistazo a su propio aspirante.

Александр Люлько, и.о. director Centro educativo en la esfera del conocimiento intelectual de NGG, curador de información sobre tecnologías de la información en la ciudad de Gorod (умный город) ебе и командную работу.

— На защите проектов вы продемонстрировали не только свои знания, но и коллективную, дружную работу, несмотря на то, что вы вляете разные страны. Я уверен, что вы вы будете замечательными специалистами, мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с вами. Кроме данной школы, у нас проходит много интересных мероприятий – это международные форумы, симпозиумы, и которых Технопром и Золотая долина. Бдеéfor го мира.

Илья Демкин, представитель фонда Горчакова, рассказал, что ето был его первый опыт координации международной программы, и он оказ ался для него плодотворным и интересным.

— Вы приехали из разных стран, разных регионов – Африки, Азии, Европы. Pero, что наша возможностью понять, что у нас есть намного больше общего, чем различий. Мы готовы делиться нашими знаниями в различных областях науки, нашими лучшими практиками, а также готовы больше узнавать о ем опыте, открыты к сотрудничеству. Вы молоды, хорошо образованы, талантливы, я уверен, что вы достигните всех целей, которые ставите перед собой. Желаю вам успехов.

Las escuelas superiores están formadas por estudiantes de universidades y universidades ганизацию высказали надежду еще не вернуться в Новосибирск.

В конце церемонии закрытия всем слушателям вручили Сертификаты об окончании Летней инженерной школы 2024.

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