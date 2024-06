В кластере «Ломоносов» пройдет международный молодежный фестиваль «ЛЦТ.Фест»

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 и 29 июня в кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, дом 1) пройдет международный молодежный фестиваль «ЛЦТ.Фест». В нем могут принять все желающие в возрасте от 14 лет. Вход по предварительной регистрации.

«В течение двух дней гостей ожидает насыщенная деловая программа: дискуссии с лидерами мнений, руководителями ведущих российских корпораций, пленарные сессии и многое другое. В выставочном пространстве все желающие смогут познакомиться с 20 инновационными проектами, которые отражают развитие различных технологий», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В первый день фестиваля наградят финалистов пятого, юбилейного конкурса на присуждение премии Мэра Москвы «Новатор Москвы». Во второй день пройдет финал хакатона «Лидеры цифровой трансформации» — самого масштабного ИТ-конкурса страны по разработке цифровых решений для городских структур, бизнеса и регионов.

Деловая часть программы включает в себя серию международных открытых пленарных сессий на тему технологического предпринимательства, а также питч-сессию лучших российских и иностранных стартапов непрерывной программы развития «Академия инноваторов».

Для посетителей будет работать лекторий, где пройдет серия открытых дискуссий с лидерами мнений, представителями науки, бизнесменами и ведущими ИТ-экспертами. Среди спикеров — писатель, сценарист и публицист Александр Цыпкин, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин, астроном и просветитель Владимир Сурдин, руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей Резниченко, руководитель отдела продаж компании креативных технологий Александр Львов, руководитель проектных менеджеров компании креативных технологий Иван Фетисов, начальник отдела машинного обучения российского видеохостинга Ростислав Корст, а также генеральный директор пространства, посвященного кибербезопасности, Сергей Калмыков. Ведущими выступят Ярослав Бабушкин, Владимир Маркони, Алла Михеева и Александр Пушной.

В выставочном пространстве представят технологии, основанные на автоматизированных системах и искусственном интеллекте, роботов и другие инновационные продукты. Здесь можно будет увидеть арт-объекты, поучаствовать в квизах и выиграть сувениры партнеров фестиваля, а также посетить иммерсивную комнату и другие интерактивные зоны. Отдохнуть от насыщенной программы фестиваля можно будет в специальных релакс-пространствах, а в игровой зоне — принять участие в турнирах и розыгрышах.

