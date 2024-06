Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

День детского футбола отмечается во всем мире 19 июня. В столице этим видом спорта занимаются более 348 тысяч человек.

10 524 футболиста являются учениками шести учреждений, подведомственных столичному Департаменту спорта. Это Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Юг», Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград», Московская футбольная академия, спортивные школы олимпийского резерва «Юность Москвы» и «Москвич», спортивный интернат «Чертаново». Подготовку ведут 280 тренеров-преподавателей. В 2024 году 224 учащихся вошли в состав сборной России по футболу. Это составляет 43,3 процента от общего числа спортсменов в национальной команде.

Город активно поддерживает как профессиональный, так и любительский спорт. В столице организовано 228 детских групп, в которых под руководством 45 инструкторов бесплатно занимаются 3092 человека. Подробнее о бесплатных секциях Москомспорта можно узнать на сайте. Записать ребенка на занятия можно с помощью онлайн-сервиса «Поиск спортивных услуг» на mos.ru.

Для занятий футболом в Москве действует 1377 спортивных зон, в том числе 145 полноразмерных полей, 51 футбольный манеж и 1181 специализированная площадка. В ведении Москомспорта находятся 62 спортивные зоны.

С 2015 по 2023 год построили и благоустроили 12 футбольных полей. Все они находятся на территориях учреждений, подведомственных Москомспорту. С 2022 года с участием инвесторов реализовано 12 некапитальных объектов с футбольными полями.

Большое внимание уделяется соревнованиям. Так, на этот год запланировано свыше одной тысячи мероприятий. Среди них ежегодный детский чемпионат «Кожаный мяч», который проходил с 7 апреля по 1 июня. Сначала 120 команд (около 2,5 тысячи человек) соревновались на уровне административных округов. На следующем этапе — городском — встретились 56 команд (1120 человек). Победители получили право представлять Москву на всероссийском уровне.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI