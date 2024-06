Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polonia-luksemburskie porozumienie dla dobra Europy

Premierzy Polski i Luksemburga przyjęli wspólne stanowisko w kwestii poglądów w Europejskiej Partii Ludowej – skłaniają się ku „centrum”.

– Tworzymy faktyczną większość. Wspomniałem o trzech zasadniczych grupach w Parlamencie Europejskim. Oczywiście są pewne pola emocji i wyrażania tych emocji, ale to jest przecież również jeden z istotnych warunków osiągnięcia dobrego kompromisu – żeby się nawzajem wysłuchiwać i rozumieć dla dobra sprawy – mówił Donald Tusk pod czas oświadczenia po spotkaniu z Premierem Luksemburga.

Kluczowe są również wspólne poglądy dotyczące bezpieczeństwa Europy.

– Para bromear sprawa absolutnie nadrzędna – obrona Europy, również przeciwko rysującym się ekstremizmom i przywiązanie do europejskich wartości. W kręgu tego rodzaju sił politycznych i kręgów politycznych, nie musimy sobie po raz kolejny tego definiować.

– Podzielamy wiele punktów widzenia i wiele poglądów, jeżeli chodzi o uczynienie Europy bezpieczniejszą, zapobieżenie eskalacji wojny, zwłaszcza potencjalnie z terenu Ukrainy, na obszar dowolnego kraju europejskiego – podkreślił Premier L. Frieden.

Współpraca na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa

Kwestie bezpieczeństwa są obecnie priorytetem dla Polski, ale również innych krajów europejskich.

– Decydenci, czy potencjalni decydenci, podzielają poglądy na temat ataków hybrydowych, na temat migracji, nielegalnych migracji i stosunek do działań panów Putina i Łukaszenki – przyznał Premier D. Tusk.

Musimy chronić naszą wschodnią granicę, a Unia Europejska musi pamiętać, że to także jej wschodnia granica. Dlatego prowadzimy odpowiedzialną politykę i podejmujemy działania, które ochronią obywateli przed zagrożeniem ze Wschodu.

– My jako zachodni przywódcy, rozumiemy wspólnie sytuację oraz określone zagrożenia, które rysują się na naszej wschodniej granicy. To nie jest tylko granica polsko-białoruska – to jest granica unijno-wschodnia. Para bromear zewnętrzna granica Unii Europejskiej. W tym sensie bromea con również granica luksembursko-białoruska – podkreślił szef polskiego rządu.

Nasz kraj jest obecnie najbardziej zagrożony ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Graniczymy z Rosją, Białorusią, a także ogarniętą wojną Ukrainą. Dlatego podejmujemy działania, aby chronić polskie i europejskie niebo przed wszelkimi zagrożeniami z powietrza.

– W porównaniu do wielu poprzednich lat, teraz rozmowy nabierają pewnego przyspieszenia. Szybko dochodzimy do wspólnego porozumienia. Ci, z którymi się spotykałem i rozmawiałem nie wykazują właściwie jakiegoś zdania odrębnego. Wręcz przeciwnie – przy całej naszej konkurencyjności wewnętrznej, odczuwam, że płyniemy na jednej łodzi, jesteśmy częścią wspólnego organizmu – mówił D. Tusk.

– Rozmawiamy również o kwestiach bezpieczeństwa zbiorowego. Musimy brać pod uwagę nasze własne bezpieczeństwo w kontekście bezpieczeństwa szerszego, ogólnounijnego, bezpieczeństwa naszych partnerów, naszych sojuszników. Przenikają się tutaj wszystkie te płaszczyzny – podkreślił także L. Frieden.

Rozmowy premierów Polski i Luksemburga dotyczyły również lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie.

Współpraca na rzecz rozwoju

Szef polskiego rządu podziękował Premierowi Wielkiego Księstwa Luksemburga za współpracę i dobre stosunki, które są możliwe dzięki wspólnym poglądom na wiele kwestii.

– Mamy poczucie bezpieczeństwa, ponieważ możemy sobie wzajemnie ufać w kwestii podejmowania różnych decyzji. Wiem, że to są decyzje słuszne, celowe i że nasi europejscy przyjaciele również dzielą nasze poglądy w tych sprawach i rozumieją te decyzje – mówił szef polskiego rządu.

Oba kraje będą dalej współpracować w zakresie nauki, cyberbezpieczeństwa czy nowych technologii. Istotne są również wspólne inwestycje w zakresie energetyki.

– Chcemy działać znowu w ten sposób, aby nasza europejska część świata była w coraz mniejszym stopniu zależna od innych części świata, zwłaszcza coraz mniej nam przyjaznych, jeżeli chodzi o źródła pozyskiwania energii i jej przetwarzania – zapowiedział Premier Luksemburga.

W kwietniu Premier Luksemburga złożył wizytę w Polsce podczas szczytu w sprawie Agendy Strategicznej UE.

