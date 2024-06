«Я мечтаю передавать знания людям»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Арина Новикова восемь лет изучает екатерининскую эпоху — начинала с праздников, а сейчас пишет диссертацию по дневникам сестры британского посла. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала о том, как отказ жены дипломата целовать руку императрице мог ухудшить отношения между странами, о подкасте «Исткаст» и плохом почерке Петра I.

Как я начала заниматься наукой Не я выбрала науку, а она меня. Я родилась и выросла в Казани. После школы искала, куда поступать, и попала на истфак Вышки. Это невероятное место. Наши преподаватели были настолько заинтересованы в том, чтобы дать нам знания, что мне хотелось только заниматься, делать домашку, читать, что они дают. И мои сокурсники оказались талантливыми людьми. У нас был очень сильный поток. В первый же год я нашла себе научного руководителя — Елену Борисовну Смилянскую. С ней мы начали заниматься эпохой правления Екатерины II. Моя первая научная тема — праздники при дворе императрицы. Я стала изучать, как праздники в целом работали, какие были символические эмблемы, которые показывали, как прекрасна императрица, какие оды писали к каждому празднику. Все это было для меня в новинку, но очень увлекало. На протяжении всего первого года Елена Борисовна меня наставляла, вдохновляла. Мне понравилось, на следующий год я продолжила заниматься темой праздников. И уже восемь лет я работаю с Еленой Борисовной и по-прежнему изучаю екатерининскую Россию.

О чем моя диссертация С 1777 по 1783 год в России находился британский посланник Джеймс Гаррис. Он взял с собой супругу и младшую сестру. Я изучаю дневники его сестры Кэтрин. Она полностью, начиная с отъезда из Англии, описала все путешествие: жизнь в России, поездку из Санкт-Петербурга в Москву. Это изучение позволило мне выявить пласты информации, которые до этого не исследовались вообще. Первая тема — это путешествия. Считается, что в XVIII веке женщины не имели никаких прав и социальной свободы, то есть не могли просто захотеть и отправиться в путешествие. Изучая эти дневники, я понимаю, что даже при наличии ограничений и стигм женщины в некоторых случаях могли сами решать, когда и куда ехать. Кэтрин Гаррис оказалась дамой с характером. Она уехала из Санкт-Петербурга, пока ее брат оставался в миссии, потому что родители заболели. На торговом фрегате отправилась из Петербурга в Англию и была единственной дамой на корабле. Потом в Петербурге ее брат начал сильно болеть, подорвав здоровье северным климатом, и она поехала обратно в Россию, чтобы забрать его в Англию. Перебравшись через Ла-Манш, оставшийся путь она проделала в карете. Проезжая мимо деревень, она описывала тяжелое положение крестьян. Я считаю, это женская черта, мужчина-путешественник больше замечал бы другие вещи. Второй пласт информации — роль женщины в дипломатии того времени. Как правило, в фокусе изучения истории XVIII–XIX веков преимущественно мужские имена — дипломатов, министров, глав коллегии. На самом деле все было гораздо сложнее, много значили неформальные связи. Часто их налаживали именно дамы. Например, Кэтрин Гаррис общалась с женами российских политиков, выведывала компроматные сведения, записывала в дневник, рассказывала брату-посланнику, который должен был на переговорах убедить императрицу заключить с Великобританией крайне невыгодный для России договор. Гаррис использовал разные методы: пытался давать взятки фаворитам Екатерины, специально писал письма якобы своему правительству и посылал их не через личного курьера, а через почтальона, зная, что эти письма перехватят и прочтут. Там он превозносил министров, придворных — но так и не смог добиться своего. Третий пласт информации — это роль церемониала. В XVIII веке люди жили культурными знаками, нельзя было вести себя как хочешь. Все строго регламентировалось. При европейских дворах того времени была такая практика, как протокол приема дипломатов. Посланника первого ранга из страны, которая считается великой державой, принимали с большими почестями, посланника второго ранга — уже с меньшими. Каждый жест имел огромное значение. Например, в российском церемониале при первом представлении императрице существовал ритуал пожалования к руке. Посол и вообще любой представленный императрице человек должен был целовать руку государыне. Это был жест взаимного уважения. Но многие жены западноевропейских дипломатов отказывались целовать руку другой женщине, поскольку трактовали это как жест преклонения и признания подчинененного положения. Отношения между странами могли из-за этого пойти не так гладко. (Рекомендую посмотреть статью Елены Борисовны об этом.) Откуда у меня дневники Кэтрин Гаррис Эти дневники хранятся в Национальных архивах Великобритании. Их обнаружила Елена Борисовна, когда поехала в Великобританию искать материалы для своего исследования. Когда она поняла, что дневники Кэтрин Гаррис практически не изучались другими исследователями, она их сфотографировала и предложила мне взяться за это. Это рукописные тексты, их очень тяжело читать. Объем — 600 листов. Сначала я два года их читала и транскрибировала — записывала в печатном варианте. Уже несколько лет я их перевожу, чтобы потом опубликовать.

Какими архивами я пользуюсь Несколькими. Первый — Архив внешней политики Российской империи, там очень много документов о дипломатии. В том числе дипломатическая переписка Джеймса Гарриса. Он переписывался со своим правительством. Его корреспонденцию перлюстрировали — перехватывали, переводили, сейчас некоторые депеши можно найти в архиве. Они собраны в тома, каждый том охватывает корреспонденцию за один год — это где-то 2000 листов. Кроме того, я использую документы Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Там есть фонд личного кабинета Екатерины II. Еще я ездила в Санкт-Петербург работать в Российском государственном историческом архиве. В России архивное законодательство более жесткое, чем в Великобритании. Бесплатно фотографировать в архиве запрещено. Платно можно, но это дорого: цена может доходить до 500 рублей за съемку одного листа. Поэтому я всю нужную информацию перепечатываю — это разрешено. Кроме того, чтобы попасть в российский архив, нужно получить отношение от организации. Мы с сотрудниками Центра истории России Нового времени НИУ ВШЭ создали телеграм-канал «Пора в архив», где делимся лайфхаками работы в российских и зарубежных архивах. За этот проект мы недавно получили специальную премию от Дирекции по связям с общественностью на конкурсе лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ Вышки по направлению «История и искусствоведение». Совет молодым ученым Быть ученым в гуманитарной среде очень сложно, потому что это не то, что хорошо оплачивается. Мой совет — не надо бояться влезать в разные проекты и гранты. Если есть голова на плечах, то все условия человек выполняет, делает исследования и получает за это деньги. В 2019 году я устроилась стажером-исследователем в Центр истории России Нового времени, где работаю и сейчас. Сначала я всего боялась. Директором центра тогда был Игорь Игоревич Федюкин, год назад он переехал в Шанхай. И если Елена Борисовна учила меня проводить исследования, использовать исторические методы, то он научил меня работать. Я выполняла абсолютно разные задачи — от поиска информации в библиотеках и архивах до транскрибирования рукописи XVII века. Постепенно Игорь Игоревич начал привлекать меня в разные проекты. И тогда началось самое интересное. Через пару лет я начала работать в научно-учебных группах. Потом мы с другими сотрудниками центра трудились над амбициозным проектом «Автографы Петра I». Мы расшифровывали почерк Петра I и загружали в нейросеть, которая должна была научиться читать все эти рукописи. У Петра худший почерк в мире. По-моему, его могут читать меньше десяти человек во всей России. Это был очень крутой проект, жаль, что сейчас его не применяют. Чем я горжусь Результат научной работы — это публикация статей и участие в конференциях. У меня достаточно много статей в рецензируемых журналах. На конференцию я впервые поехала в 2018 году в Новосибирск. Из-за разницы во времени все было как в тумане. Ночью я бодрствовала, днем хотела спать, но было очень интересно. Там я впервые познакомилась с представителями других университетов, со многими мы до сих пор общаемся. Сеть контактов очень помогает — как в XVIII веке она помогала дипломатам. Потом я уже постоянно ездила на конференции, даже была на зарубежной конференции, которую во время ковида проводил онлайн Университет Кента. С удовольствием пообщалась с представителями высших учебных заведений со всего мира.

О чем я мечтаю Передавать свои знания людям. Поначалу я не знала, как к этому подступиться. Я даже поработала в школе учителем истории и обществознания. Тогда я была в кризисном моменте из-за ситуации в мире. Я не понимала, для чего заниматься исследованиями, наукой. Подумала: уйду-ка я в образование, мне хотя бы есть что рассказать. Я пошла в общеобразовательную школу и проработала там полгода. Это было очень сложно, потому что мне сразу дали учеников с пятого по одиннадцатый класс. С пятым классом мы изучали Древний Рим и Древнюю Грецию, с одиннадцатым классом готовились к ЕГЭ. Оказывается, если ты работаешь учителем истории в школе, ты автоматически должен преподавать обществознание. Я вела предмет, о котором имела слабое представление. Я старалась готовиться к каждому уроку. Честно говоря, это отняло у меня все силы. Я похудела килограмм на десять. А к лету заболела всеми детскими болячками. В итоге из школы я уволилась и пошла в вышкинский лицей. Это, конечно, небо и земля. В лицее преподавателя нагружают меньшим количеством часов, чем в школе, и я могла проводить уроки качественно. Я пыталась заинтересовать лицеистов, мне кажется, у меня это получалось. Там я проработала год с большим удовольствием. А в 2023 году меня пригласили преподавателем в Вышку. Я вела основы российской государственности и историю в Школе дизайна. Проработала первый семестр, а во втором решила ничего не брать, потому что сосредоточилась на других проектах. Как устроен подкаст «Исткаст» Я всегда хотела сделать подкаст. Когда у меня появились коллеги-единомышленники, мы пошли к директору нашего центра — сейчас это Александр Борисович Каменский. Он сказал: «Если у вас есть идеи, то давайте попробуем». К нам присоединились два социолога, которые учатся на втором курсе бакалавриата. И родился «Исткаст». У него очень интересный формат. Приглашенный историк комментирует заранее собранные комментарии. Самые безумные конспирологические теории мы черпаем в интернете. Например, когда был выпуск со мной, мы нашли тему семилетней давности «Чем занимаются жены дипломатов». Люди в основном писали, что они являются медовой ловушкой, или неприкрыто говорили о проституции. Такие стереотипы действительно распространены. Еще мы делаем опросы среди студентов и — это самое мое любимое — задаем вопросы ChatGPT. Уже вышло шесть эпизодов, их можно найти на всех популярных платформах. Еще мы сделали одноименный телеграм-канал, где выкладываем более подробную информацию. К нам приходят интересные люди. Мы чередуем маститых историков и молодых ученых. Первым был выпуск с Александром Борисовичем Каменским, который рассказывал про умалишенных в XVIII веке. Потом гостем была я, скромно назову себя юным исследователем. В третьем выпуске Сергей Викторович Польской говорил про смертную казнь и ее отмену при Елизавете Петровне. Мы пытаемся большие темы делать меньше, чтобы это легче слушалось.

Почему историю иногда не считают наукой Потому что историческое знание пластично. Еще 50 лет назад никто бы не подумал, что женщина в XVIII веке могла, хоть и косвенно, принимать участие в политике. Но изучение источников открыло перед нами такую историческую картину. Часто говорят, что история переписывается, она действительно подвержена различным опасностям. Мне кажется, наша задача и заключается в том, чтобы познавать новое и делать это по максимуму объективно. Избегать ангажированности. С кем я хотела бы встретиться С Кэтрин Гаррис, конечно же. У меня столько к ней вопросов! Я бы спросила, почему она закончила дневник тут, а почему это не написала, а почему тот день пропущен, мне же интересно. Я бы очень хотела посмотреть всю ее переписку после посольства, но сейчас я не могу поехать в Великобританию, чтобы это изучить. У нее известная и богатая семья. Ее отец был известным музыкантом и философом и организовывал музыкальный фестиваль в Солсбери. Им принадлежала большая часть этого графства. Насколько я знаю, этот род до сих пор существует. Я нашла прямых потомков, в том числе обладателя титула графа Малмсбери. Я хочу им написать, но все не доходят руки. Какие я знаю языки Для работы мне нужны английский и французский. Помимо этого, я знаю латынь. Это лучший язык для того, чтобы начинать изучать любой из романских языков. Из латыни вышли французский, испанский, итальянский и, кстати, румынский. Еще я знаю татарский язык, потому что родилась в Казани. Сейчас татарский не изучают в школах. Но когда я училась, с первого по одиннадцатый класс у нас преподавали. Я могу его понимать, могу прочитать сказку Габдуллы Тукая, могу сказать «я тебя люблю». Если бы я не стала ученым Я бы пошла преподавать. Не думаю, что мне было бы очень грустно. Главное — найти школу, где работать в радость, а не внапряг. Многие в моей семье так или иначе связаны с преподаванием — отец, бабушка, дедушка.

Чем я интересуюсь помимо науки Для меня, наверное, это будет сразу ответ на вопрос про выгорание. Каждое утро, уже много-много лет, я занимаюсь йогой или любым другим видом спорта. Даже если болею или нахожусь в другом городе, я занимаюсь спортом. Это смена вида деятельности, ты начинаешь думать не головой, а телом. А еще это способ взбодриться. Что я недавно смотрела «Теорию большого взрыва» сегодня с утра за завтраком. Это, кстати, тоже метод борьбы с выгоранием. Нельзя заниматься одним и тем же целый день, это ужасно. Надо отдыхать. Мне кажется, что мы разучились делать это качественно. Просто гулять, смотреть на цветочки. Постоянно нужно что-то делать. Я замечаю, что людям вокруг очень сложно остановиться. Наверное, сериалы — самый простой способ замедлиться, ничего не делать, не заставлять мозг излишне работать. Что я недавно читала Исследовательскую работу лингвистки Анны Вежбицкой «Во что верят христиане. История Бога и людей». Анна изучает, как работают культурные коды, на материале языка. И она попыталась разложить Библию на минимальные единицы. Есть явления, которые во всех языках одинаковы. Например, «рука». На какой язык ты ни переведешь, она остается рукой. И Анна попыталась пересказать Библию с помощью самых простых слов, которые могут быть переведены на любой язык. Любимые места в Москве и в Казани В Москве мои любимые места — это переулочки Покровки и Китай-города: Ивановская горка, Хохловский переулок, Трехсвятительские переулки. Я вообще люблю переулочки, есть в этом что-то романтическое — не идти по большой магистрали, а немножечко плутать. В Казани такие переулки есть в районе Черного озера, улиц Большая Красная, Карла Маркса, там очень хорошо. И в Москве тоже не надо ходить по Арбату. Мне кажется, что если человек приезжает в Москву, лучше пусть он зайдет в Морозовский садик, а не в Зарядье, где не протолкнуться.

