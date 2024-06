Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В канун Дня России старшеклассники Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Херсонской области получили сертификаты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого о прохождении дополнительной образовательной программы по созданию и организации работы школьного медиацентра. Разработчиком и исполнителем программы выступила Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института.

В ходе двухмесячного онлайн-курса более ста школьников познакомились с основными принципами и трендами развития гибридного медиамира, новыми инструментами медиакоммуникаций, механикой создания инфоповодов, а главное, получили знания, необходимые для открытия школьных медиацентров. Ребята прослушали образовательный курс, наполненный лекционными и практическими заданиями, тренингами и мастер-классами, завершив его итоговыми творческими проектами. В обучение были вовлечены как преподаватели, так и студенты бакалавриата и магистратуры ВШМиСО ГИ. Начался курс с лекции директора ВШМиСО ГИ СПбПУ Марины Арканниковой на тему «Геополитические вызовы: в поисках ценностной картины мира. Смыслы времени», продолжился мастер-классами по созданию визуального контента, креативной фотографии, практикумами о сторителлинге и инструментах искусственного интеллекта.

«Для нашей школы этот курс стал не менее важен, чем для школьников. Решение о разработке специальной программы для ребят южных регионов было принято в начале марта, а в конце месяца уже состоялась первая онлайн-встреча. В образовательный проект были вовлечены 25 человек, и для всех нас, преподавателей и студентов, было важно оказать и такую гуманитарную помощь нашим ребятам, — отмечает Марина Арканникова. — Благодаря проректорам Политеха Дмитрию Тихонову и Максиму Пашоликову мы оперативно справились с задачей, и судя по отзывам наших обучающихся, выполнили её качественно».

По итогам обучения лучшие участники программы в рамках партнерского проекта «Новые в медиа» пройдут удаленные стажировки в федеральных медиахолдингах, таких как Mash, «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», а также поработают с наставниками. Кроме того, для активных участников ВШМиСО ГИ предусмотрела полезные подарки, без которых не обойтись в медиасфере. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов команда школьников создаст в Мариуполе молодежный медиацентр, и на новом профессиональном оборудовании сможет самостоятельно создавать контент.

