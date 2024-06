Финансовые новости: Цифровые платформы набирают обороты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Рынок платформенных сервисов — инвестиционных и финансовых платформ, информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) — становится привлекательным для инвесторов, особенно на фоне роста процентных ставок. Общий объем сделок по итогам 2023 года и I квартала 2024 года превысил 282 млрд рублей.

Стартовавший в 2023 году рынок ЦФА показал рекордный рост и к концу I квартала этого года привлек 88,7 млрд рублей. В основном это были денежные требования, бо́льшая часть со сроком до 6 месяцев. На их долю пришлось свыше 80% от общего выпуска ЦФА. В сегменте краудфандинга наибольшей популярностью пользовалось предоставление займов. Таким образом организации смогли получить за обозначенный период 44,5 млрд рублей от инвесторов. С помощью выпуска ценных бумаг было привлечено 8,3 млрд рублей. Инвесторы, приобретая бумаги на pre-IPO, рассчитывают на быстрый рост компаний, что формирует ожидание получения большой доходности. Объем сделок на финансовых платформах в I квартале 2024 года вырос в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 149 млрд рублей, а количество клиентов увеличилось в 11 раз. На финансовых маркетплейсах зарегистрировано уже почти 2 млн клиентов. Наиболее востребованным продуктом в настоящее время являются банковские депозиты. Как правило, банки предлагают на таких площадках более привлекательные условия по своим вкладам. Динамика развития платформенных сервисов обусловлена во многом эффектом низкой базы. Для обеспечения их дальнейшего роста необходимо внедрение новых решений, развитие регулирования и повышение доступности услуг. Более подробно читайте в очередном выпуске «Обзора платформенных сервисов в России». Фото на превью: Vs148 / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI