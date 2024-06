Финансовые новости: Средства населения в банках растут рекордными темпами в условиях высоких ставок и роста доходов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Средства населения в I квартале 2024 года выросли на 3,8% на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам. Это стало рекордным показателем для I квартала. Прогноз на 2024 год пересмотрен до 14–19 с 8–13%.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за I квартал более чем в 2 раза по сравнению с IV кварталом 2023 года — до 2,4%, однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году повышен до 8–13 с 6–11%. Ипотека значительно замедлилась — до 2,6%, в основном из-за изменения условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также традиционного снижения активности в начале года. Прогноз на год сохраняется в диапазоне 7–12%. Потребительское кредитование, напротив, заметно ускорилось — до 3,7%, что связано с высокой потребительской активностью в результате роста доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 7–12 с 3–8%. Банковский сектор за I квартал заработал около 0,9 трлн рублей. Рост прибыли в основном связан со снижением стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшением операционных расходов. С учетом роста бизнеса, умеренного снижения маржи и низких отчислений в резервы прогноз прибыли на 2024 год повышен до 3,1–3,6 трлн рублей. Более подробная информация представлена в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор». Фото на превью: Ktasimar / Shutterstock / Fotodom

