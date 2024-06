Финансовые новости: О возобновлении расчета фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF

Source: MIL-OSI Russian Language News

Moscow Exchange – Московская Биржа

24 июня 2024 год возобновляется расчет фандинга по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на валютные пары “доллар США – российский рубль” (USDRUBF) и “евро – российский рубль” (EURRUBF).

В связи отсутствием торгов базисным активом на валютном рынке Московской биржи в обновленной спецификации контрактов изменяется порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D). Данное отклонение используется при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов. Формула расчета величины SwapRate (фандинга) не изменяется.

Отклонение определяется как разница между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30 , и курсом соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленным Банком России в данный торговый день и вступающим в силу на следующий календарный день.

Также с 24 июня 2024 года по фьючерсам USDRUBF и EURRUBF изменяются значения параметров K1 и K2, использующиеся при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов.

Контракт Значения параметров до 13 июня 2024 г. Текущие значение параметров Значение параметров с 24 июня 2024 г. USDRUBF K1=0.05%, K2=0.35% K1=0%, K2=0% K1=0.05%, K2=0.15% EURRUBF K1=0.05%, K2=0.35% K1=0%, K2=0% K1=0.05%, K2=0.15%

Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежними.

Новая редакция спецификации размещена на странице: https://fs.moex.com/files/24291



