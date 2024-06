Финансовые новости: Об исполнении контрактов на валюты в июне 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа напоминает о порядке исполнения контрактов на валютные пары в соответствии с действующими спецификациями.

20 июня исполняются фьючерсы и опционы на валютные пары.

1. Фьючерсы Si-6.24, Eu-6.24, HKD-6.24 (исполнение 20 июня в промежуточный клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, установленных 19 июня на день исполнения (согласно п. 2.2.3 Спецификации фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю):

Фьючерс Si-6.24: курс доллар США – российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых

Фьючерс Eu-6.24: курс евро – российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых

Фьючерс HKD-6.24: курс гонконгский доллар – российский рубль (без округления)

2. Фьючерс CNY-6.24 исполняется по фиксингу без изменений.

3. Фьючерсы ED-6.24, UKZT-6.24, UCNY-6.24 (исполнение 20 июня в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, установленных 20 июня на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):

Фьючерс ED-6.24: отношение курса евро – рубль к курсу доллар США – российский рубль, округленное до 5 знака после запятой

Фьючерс UCNY-6.24: отношение курса доллар США – рубль к курсу китайский юань – российский рубль, округленное до 4 знака после запятой

Фьючерс UKZT-6.24: отношение курса доллар США – рубль к курсу казахстанский тенге – российский рубль, округленное до 4 знака после запятой

4. Премиальные опционы на курс доллар США – российский рубль, евро – российский рубль (исполнение 20 июня в промежуточный клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, установленных 19 июня на день исполнения (Согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю):

Опцион на USD/RUB: курс доллар США – российский рубль

Опцион на EUR/RUB: курс евро – российский рубль

5. Опцион на CNY/RUB исполняется по фиксингу без изменений.

Порядок исполнения по остальным контрактам на валютные пары остаётся прежним.



