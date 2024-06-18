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18 Programa de conferencias de conferencias prácticas de Rusia 150-летию со дня рождения выдающегося учёного-транспортника, академика Владимира Николаевича Образцова.

¡Уважаемые друзья!

Приветствую вас научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика Владимира Николаевича Образ цова.

Выдающийся ученый, основоположник отечественной школы проектирования железнодорожных станций и узлов, он внес большой вклад en el complejo educativo de transporte de Rusia. Его научные сследования and новаторские разработки оказали огромное влияние на развитие отрасли, повысили эффективность и безопасность все х видов транспорта.

Сегодняшнее мероприятие является авторитетной площадкой, которая объединяет экспертов, представителей профессионального ества, органов власти и бизнеса. Дает возможность обменяться мнениями и идеями, обсудить актуальные вопросы о влиянии окружающей среды и природных на транспортную инфраструктуру, внедрении цифровых технологий, интеллектуальных систем управления. Вместе найти решения стратегических задач, способствующих повышению связанности нашей страны, наращиванию грузовых ких перевозок.

Особую признательность хочу выразить работникам отрасли, тем, кто сохранил и приумножил наследие и достижения Владимира а Образцова, за ответственное отношение к делу, мастерство и преданность призванию. Благодаря вашему ежедневному самоотверженному труду укрепляется экономика and технологический суверенитет России, улучшается качество жизни миллионов людей.

Todas las conferencias están llenas de robots y discos constructivos. Крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

С уважением, М.Мишустин

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