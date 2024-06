Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Особую признательность хочу выразить работникам отрасли, тем, кто сохранил и приумножил наследие и достижения Владимира а Образцова, за ответственное отношение к делу, мастерство и преданность призванию. Благодаря вашему ежедневному самоотверженному труду укрепляется экономика and технологический суверенитет России, улучшается качество жизни миллионов людей.

Выдающийся ученый, основоположник отечественной школы проектирования железнодорожных станций и узлов, он внес большой вклад en el complejo educativo de transporte de Rusia. Его научные сследования and новаторские разработки оказали огромное влияние на развитие отрасли, повысили эффективность и безопасность все х видов транспорта.