Требования ЕЦБ – Райффайзенбанк прекращает начисление процентов по накопительным счетам

Почему Райффайзенбанк прекращает начисление процентов по счетам?

Решение Райффайзенбанка о фактическом отказе от накопительных счетов, как и ряда других продуктов, во многом обусловлено давлением санкций. Руководство банка объясняет изменения несколькими причинами:

требования ЕЦБ – европейский регулятор вынуждает банк сокращать активность в России;

снижение спроса российских клиентов на накопительные счета, связанное со слухами об уходе группы из страны;

стремление самого Райффайзенбанка свернуть бизнес в РФ – о намерении стало известно в 2022 году.

Еще два года назад Райффайзенбанк рассматривал продажу активов в России или выход «дочки» из состава RBI, но осуществить планы так и не удалось: для проведения сделки компания не смогла получить разрешение российских властей.

Какие еще меры принял Райффайзенбанк для сокращения активности в РФ?

Отказ Райффайзенбанка начислять проценты по ранее открытым накопительным счетам – не единственная мера, направленная на сворачивание бизнеса в стране. Так, ранее стало известно, что банк:

с июня прекращает проведение переводов в долларах США;

сокращает объемы кредитования на 65%;

с начала лета не открывает накопительные счета.

«Австрийская группа RBI опасается вторичных санкций, поэтому вынуждена выполнять требования Брюсселя – ужесточать условия для россиян при кредитовании и отказываться от отдельных операций», – заявил эксперт.

Райффайзенбанк даже под давлением санкций получал в России высокую прибыль, став ключевым исполнителем валютных операций – банк занял лидирующие позиции по приему и переводу наличных в Европу. Общий объем средств частных лиц и бизнеса на счетах Райффайзенбанка превышал 1,2 трлн. руб. (по состоянию на начало мая 2024 года). Впрочем, решение банка о прекращении начисления процентов по накопительным счетам вряд ли станет ударом для россиян – клиенты смогут найти не менее выгодные предложения в других финансовых учреждениях.

13:30 18.06.2024

