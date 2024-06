Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова посетила с рабочей поездкой Челябинскую область. Вице-премьер провела совещания по развитию здравоохранения Челябинской области и кадровому обеспечению региона, а также осмотрела Магнитогорский металлургический комбинат и пространство «Притяжение».

Татьяна Голикова посетила Челябинскую область с рабочей поездкой Татьяна Голикова посетила Челябинскую область с рабочей поездкой Предыдущая новость Следующая новость Татьяна Голикова посетила Челябинскую область с рабочей поездкой

В рамках поездки в Челябинскую область Татьяна Голикова провела совещание с членами областного правительства по кадровому обеспечению региона. Сегодня уровень зарегистрированной безработицы в Челябинской области достиг рекордно низких значений, отмечается дефицит квалифицированных кадров. Так, уровень регистрируемой безработицы на конец мая 2024 года, по оперативным данным, составил 0,4% от численности рабочей силы против 0,6% в мае 2023 года. За этот же период количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, увеличилось с 42 тыс. до 47,7 тыс.

На совещании обсуждался комплекс мер по изменению этой ситуации. Среди них – укрепление взаимодействия предприятий и организаций СПО, повышение производительности труда, а также усиление профориентационной работы, в том числе в школах.

Как отметила Татьяна Голикова, необходимо актуализировать региональные документы стратегического планирования, предусмотрев в них сведения о кадровой потребности в отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах, обеспечить информированность работодателей о государственных мерах поддержки рынка труда, в том числе о возможности обучения по востребованным профессиям не только безработных, но и зарегистрированных в целях поиска работы.

Вице-премьер подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить молодёжной занятости. Важно информировать работодателей о возможности применения механизма целевого обучения в отношении не только абитуриентов, но и студентов в процессе освоения образовательных программ. Такое обучение будет подкреплять работу по формированию индивидуальных учебных планов для совмещения учёбы с работой на конкретном предприятии. В работе по маршрутизации необходимо предусмотреть не только меры на будущее, такие как прогнозирование потребности, профориентация, освоение нескольких квалификаций, но и меры, направленные на работу с выпускниками этого и следующего годов, наладив связь между образовательными организациями и центрами занятости населения.

Заместитель Председателя Правительства также посетила Магнитогорский металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий в регионе, – где обсудила кадровое обеспечение производства. Как отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, комбинат в течение многих лет активно сотрудничает с образовательными учреждениями, в первую очередь с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г.И.Носова, подготовившим не одно поколение сотрудников предприятия. Уделяется внимание и профориентации школьников: в 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования», при поддержке губернатора Челябинской области и ММК был создан детский технопарк «Кванториум», основная задача которого – способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В 2022 году ПАО «ММК» помогло создать на базе МГТУ имени Носова центр цифрового образования детей «IT-куб». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Многопрофильного колледжа МГТУ открыт образовательно-производственный кластер подготовки кадров для металлургии и металлургического машиностроения. Он оснащён современными лабораториями с высокотехнологичным оборудованием. Образовательные программы ориентированы на практику, стажировки и дальнейшее трудоустройство в группе ПАО «ММК». По этим программам обучаются более 800 студентов.

Татьяна Голикова осмотрела строящийся комплекс коксовой батареи №12, ввод в эксплуатацию которого позволит значительно улучшить производственные и экологические показатели. С запуском этого объекта из эксплуатации будут поэтапно выведены устаревшие коксовые батареи, что обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год.

Также вице-премьер побывала в пространстве «Притяжение» в Магнитогорске. В числе проектов «Притяжения» – строительство многопрофильного медицинского центра, пациентами которого станут не только магнитогорцы, но и жители соседних районов.

«Притяжение» представляет собой круглогодичное мультифункциональное пространство площадью 400 га. Запуск первых двух очередей «Притяжения» в 2022 и 2023 годах превратил территорию бывшего теплично-садового совхоза в качественно новое, современное пространство для прогулок, встреч, отдыха и занятий спортом. Для горожан и гостей Магнитогорска открыты детские площадки, искусственный видовой холм высотой 36 м со смотровой площадкой, в зимнее время используемый для катания на горных лыжах и сноуборде, искусственное озеро, открытый спортивный комплекс, сеть пешеходных и велосипедных дорожек общей протяжённостью 40 км. В парке высажено 5700 деревьев, 340 000 кустарников и 1 000 000 многолетних цветов. С момента открытия на территории городского курорта «Притяжение» побывало свыше 3 миллионов посетителей.

В заключение дня Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на которой обсуждались вопросы развития здравоохранения в регионе.

Губернатор доложил о реализации программы модернизации первичного звена, а также представил стратегические проекты строительства медицинских учреждений. Это новый хирургический корпус детской областной больницы в Челябинске и многопрофильный медицинский центр в Магнитогорске. Глава региона отметил, что новые объекты позволят на новом уровне выстроить процесс оказания медицинской помощи, создадут потенциал развития высокотехнологичных видов помощи.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI