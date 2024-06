Студенты ГУУ исследуют Арктику

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты ГУУ в составе студенческого корпуса «Команда Арктики» вместе с Русским географическим обществом продолжают исследовать крепость Пиллау в Балтийске. На этот раз профессиональные водолазы осматривали ров цитадели.

Найдены сапёрная лопатка, строительные клещи и немецкие гильзы. Это в буквальном смысле улов студенческого экспедиционного корпуса.

Аквалангисты осматривают ров вокруг твердыни, его длина достигает полкилометра, а на дне лежат метровые слои ила. Видимость под водой почти нулевая. Дайверы действуют почти наощупь, погружаются этапами. Пользуются магнитами и насосами.

Участница корпуса, студентка ГУУ Алина Гербовская поделилась впечатлениями от работы в крепости, которую начинали строить ещё шведы в 1626 году.

«После моей первой экспедиции я поняла, что мне нравится прикасаться к истории, я обожаю работать в экспедициях и не могу уже без этого жить. Когда ты что-то находишь, появляется азарт, когда нам рассказывают, что к чему, это настолько интересно, вы даже не представляете», рассказала Алина.

В Пиллау располагается действующая воинская часть, это охраняемый объект Минобороны. Поэтому попасть сюда может далеко не всякий.

Такая возможность выпала для студентов, которые подали заявки в рамках работы экспедиционного корпуса «Команда Арктики». Поездка в Балтийск продлится до 26 июня.

Параллельно другие группы «Команды Арктики» обследуют уголки Ямало-Ненецкого автономного округа, а на июнь ещё запланированы выезды в исторические и экологические объекты Архангельской и Свердловской областей.

Напомним, что 29 мая студенты ГУУ обсудили участие в деятельности Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» на встрече с ректором Владимиром Строевым и проректором РТУ МИРЭА Игорем Тарасовым.

