Спорткомплекс «Горизонт» в районе Крюково введут в эксплуатацию в этом году

Спортивный комплекс «Горизонт», который возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета, планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Его готовность составляет 80 процентов, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Трехэтажный спорткомплекс располагается по адресу: Середниковская улица, земельный участок № 5. Его площадь — около четырех тысяч квадратных метров. Здесь будет два бассейна: первый, на восемь дорожек, — 25 метров в длину и 16 в ширину, второй — 10 и шесть метров соответственно. В спорткомплексе также оборудуют тренажерный зал (около 200 квадратных метров), административные и технические помещения, буфет.

«Завершили устройство чаш обоих бассейнов, в этой зоне ведутся чистовые отделочные работы — их готовность оценивается в 90 процентов. Ведется поставка и сборка необходимой мебели, в тренажерном зале монтируют спортивное оборудование», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Сейчас специалисты занимаются фасадами. Уже завершены все этапы подготовительных работ, что позволило приступить к монтажу декоративных реек и кассет из алюминия. Для внешнего облика спортивного объекта выбраны спокойные и нейтральные цвета: белый, серый, коричневый.

Территорию, которая находится рядом, приводят в порядок. Ее благоустройство выполнено на 50 процентов. Сейчас продолжается установка бордюров. Кроме того, около «Горизонта» появится парковка на 34 машино-места.

Новый спортивный комплекс сможет принимать 1130 человек в сутки, в это число входят и маломобильные граждане.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице было построено свыше 200 объектов спорта.

