Солнечный Крым: Государственный музей А.С. Пушкина приглашает на выставку картин Ларисы Сергеевой

В Государственном музее А.С. Пушкина (выставочные залы на Арбате) 21 июня открывается выставка «Хочу до Родины дотронуться рукой». Свои работы представит заслуженная художница Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Лариса Сергеева. Экспозиция будет включать четыре небольших раздела — классический пейзаж и натюрморт, декоративный натюрморт, экспозе.

Посетители увидят картины, посвященные родине художницы — полуострову Крым. Среди них яркие пейзажи, на которых изображены величественные горы, Черное море, переливающееся в солнечных лучах, строгие кипарисы и дикорастущая глициния. Таким же самобытным Крым когда-то увидел Александр Пушкин. Красота полуострова вдохновила поэта на написание множества стихотворений, среди которых особенно выделяется элегия «Погасло дневное светило». В ней полуостров описывается как «земли полуденной волшебные края».

В числе работ Ларисы Сергеевой также серии, посвященные памяти Второй мировой войны и местам, которые связаны с жизнью Антона Чехова, пейзажи Подмосковья, Белоруссии, Италии, Сербии и Хорватии и современный русский натюрморт. Помимо этого, она создала иллюстрации к произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова, Ивана Бунина, а также эскизы костюмов к классическим спектаклям.

Художница работает в таких техниках, как акварель, пастель, темпера, рисование фломастерами и карандашами. Работы Ларисы Сергеевой есть в музеях России, Хорватии, Алжира, Германии, Сербии, Индии, Италии, Испании, Франции, США, Японии.

Посетить выставку можно до 14 июля 2024 года.

Проведение выставки способствует развитию национального проекта «Культура». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

