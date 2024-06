Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

У Москвы и китайской провинции Аньхой есть огромный потенциал для дальнейшего глубокого стратегического сотрудничества. Об этом Сергей Собянин заявил на встрече с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и Мэром города Хэфэй (административного центра провинции Аньхой) Ло Юньфэном. Официальный визит Мэра Москвы в Китай проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китайской Народной Республикой.

«Провинция Аньхой впечатляет своими масштабами и глубиной инноваций, которые здесь происходят, динамикой своего развития. Первоклассная промышленность, ведущие в стране научно-технологические проекты, замечательное сельское хозяйство, удивительный красоты регион с огромным туристическим потенциалом, конечно, не могут не привлекать к вам внимание. Наверное, неслучайно, что около двух десятков российских регионов, так или иначе, сотрудничают с вашей провинцией. На мой взгляд, у Москвы и Аньхоя есть огромный потенциал для дальнейшего глубокого стратегического сотрудничества», — сказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что экономические санкции не смогли разрушить российскую экономику. За последние годы в Москве произошел бурный рост отечественных предприятий во всех секторах.

«Микроэлектроника, фармацевтика, пищевая отрасль, легкая промышленность — практически по всем отраслям мы видим ежегодный рост от 20 до 45 процентов. Российские предприятия заполнили практически все ниши, освободившиеся после наших западных партнеров. Ежегодно растет объем инвестиций в экономику Москвы в значительной части от того, что наши собственные российские инвесторы и российский капитал переориентировались в большей степени на отечественную экономику», — добавил Мэр Москвы.

Кроме того, в том числе благодаря китайским партнерам удалось сохранить квалифицированный коллектив автомобилестроительных заводов и возобновить их работу.

«Правительство Москвы совместно с предприятием “КамАЗ” начало работу по восстановлению автомобилестроения в Москве. Хотел поблагодарить ваше предприятие JAC Motors, которое выступило, по сути дела, стратегическим партнером в этой работе. Буквально в течение нескольких месяцев нам удалось перезапустить производственную площадку и начать выпускать автомобили под брендом “Москвич”, — отметил Сергей Собянин. — Уже в этом году мы переходим на мелкоузловую сборку и дальше продолжаем совместно с JAC Motors локализацию производства».

Губернатор провинции Аньхой Ван Цинсянь отметил, что развитие автомобилестроения стало основным направлением экономического сотрудничества между Китаем и Россией. «Москва является главным промышленным центром России, сильным в области автомобиле- и машиностроения. Аньхой прилагает все усилия, чтобы создать сильную базу автомобилестроения, и есть большие возможности для сотрудничества с Москвой», — сказал Ван Цинсянь.

Так, в провинции расположено семь предприятий по производству автомобилей и больше четырех тысяч предприятий, задействованных в автообслуживании. В прошлом году в Аньхое было произведено около 2,5 миллиона машин.

В целом провинция — важная промышленная база Китая и один из самых быстроразвивающихся регионов страны.

«У нас активные и сильные инновации. Здесь находится более 120 вузов и свыше 70 научно-исследовательских учреждений, 20 тысяч государственных высокотехнических предприятий», — сообщил Ван Цинсянь.

Он добавил, что визит московской делегации предоставит еще больше возможностей для расширения сотрудничества между Аньхоем и Москвой.

«В настоящее время отношения Китая и России переживают лучший период в истории. В мае этого года Президент Владимир Владимирович Путин успешно посетил Китай. Под стратегическим руководством глав двух стран китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, которое сохраняется уже много веков, продолжают развиваться по восходящей. За долгие годы сотрудничество между провинцией Аньхой и регионами Российской Федерации сохраняло хорошую динамику», — подчеркнул Ван Цинсянь.

Участники подписали Протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества между городом Москвой и провинцией Аньхой.

«У нас много общих интересов, в частности в области автомобилестроения. Подписанный сегодня документ даст старт сотрудничеству в таких сферах, как торговля и экономика, технологии умного города, инновации и транспорт, устойчивое развитие и охрана окружающей среды, социальная защита и здравоохранение, образование и спорт, культура и туризм, градостроительная деятельность», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

По данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году объем взаимной торговли между Россией и Китаем вырос почти на 25 процентов по сравнению с 2022-м и составил около 227 миллиардов долларов. При этом на Москву пришлось более 40 процентов от общего товарооборота между двумя странами.

Товарооборот между Москвой и Китаем в 2022 году увеличился на 16,4 процента

В прошлом году объем поставок московской несырьевой неэнергетической продукции в Китай вырос почти на треть (32 процента). Наибольшим спросом пользуется продукция машиностроения. На различные виды механического оборудования и техники приходится 64 процента московского промышленного экспорта в Китайскую Народную Республику.

В частности, в Аньхой московские компании поставляют устройства вызова экстренных служб в составе блока «ЭРА-ГЛОНАСС», непластифицированный поливинилхлорид и голографические пластины для швейного производства.

Из провинции Аньхой в Москву ввозят комплектующие для бытовой техники (жидкокристаллические матрицы, электронные модули для телевизионных плат), покрытие на основе синтетических полимеров и отвердители для лакокрасочных материалов, инструменты для экструзионной линии производства изделий из поливинилхлорида, электрические конденсаторы, жидкостные насосы и другие товары.

Объем накопленных китайских инвестиций в московской экономике превышает 2,1 миллиарда долларов.

Турпоток из Китая в Москву восстанавливается после пандемии COVID-19. По данным Пограничной службы ФСБ России, в 2023 году через аэропорты Московского авиаузла в Россию въехали свыше 244 тысяч граждан Китая. Это почти в 5,5 раза больше, чем в 2022-м. В первом квартале 2024 года столицу посетили более 96 тысяч граждан Китая, из них 56 процентов — туристы, 21 процент — с деловыми целями, 14 процентов — для учебы, семь процентов — по работе и два процента — с частными целями.

Сергей Собянин обсудил с Мэром Харбина Чжан Цисяном ход реализации программы сотрудничества между городами до 2026 года

