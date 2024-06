Сильный дождь и ветер: городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедшие сутки, 17 июня, в отдельных районах города выпало почти 60 процентов месячной нормы осадков, наибольшее количество — на юго-западе, западе столицы и в ТиНАО. Сильные дожди сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду, грозой, градом. По прогнозам синоптиков, сегодня непогода сохранится. Ожидается сильный дождь, возможен град, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров в секунду», — рассказал Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Сделано все необходимое для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.

Принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых сооружений, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой. Горожан информируют об ухудшении погоды с помощью средств массовой информации и информационных табло.

Москвичей просят быть внимательнее в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров. При возникновении аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 112.

