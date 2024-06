Сергей Собянин сообщил, что в Москве будет построена 21 новая поликлиника

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 2011 года в Москве построили 81 новую поликлинику. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Большая часть из них — 44 здания — возведена за счет города, остальные — на внебюджетные средства», — отметил Мэр Москвы.

В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослые на Ленской и Автозаводской улицах.

Сейчас поликлиники строятся по новому московскому стандарту. Это значит, что в них достаточное число врачей самых востребованных специальностей, используется современное оборудование и передовые цифровые технологии. У пациентов есть доступ к электронной медицинской карте, благодаря чему они могут видеть результаты анализов и исследований. Кроме того, новые медицинские учреждения отличает удобное расположение кабинетов врачей, а также зонирование помещений.

В столичных поликлиниках созданы необходимые условия для маломобильных пациентов. Здесь действует проект «Искренний сервис», благодаря которому москвичи чувствуют внимательное и отзывчивое отношение со стороны персонала. Помимо этого, в учреждениях удобная навигация, а прилегающие территории благоустроены.

До конца 2027 года в городе планируют построить еще 21 поликлинику. Пять из них будут возведены за счет инвесторов.

