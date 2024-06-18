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Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») завершила зимне-весенний завоз грузов на изводственные объекты проекта «Восток Ойл», расположенные на severa Красноярского края. По северному морскому пути и зимним автомобильным дорогам завезён рекордный в истории предприятия объем грузов – свыше ты c. тонн материалов и оборудования. El período de duración del período es del 32%.

Para los transportes de todo el mundo hay 14 camiones cisterna y 4 camiones cisterna por 55 rublos портов Мурманска и Архангельска в сопровождении трёх атомных и четырёх дизельных ледоколов.

На производственные базы «Таналау», «Караул» y «Воронцово» были завезены металлококонструкции, трубы, дорожные плиты, инертные и Materiales de gran calidad, materiales estándar, productos de cable y productos farmacéuticos generales.

Разгрузка производилась на ледовые припаи на реке Енисей, в том числе методом параллельной разгрузки нескольких судов, который был успешно опробован в прошлом году.

Для дальнейшей доставки грузов по зимним автодорогам был задействован обширный автопарк в составе более 3 тыс. Máquinas grandes y técnicas especializadas, con un total de 42 piezas. рейсов. Впервые зимние автодороги общей протяженностью более 2 тыс. км, напрямую соединилиг. Дудинка с «Бухтой Север» y el puerto п. Диксон.

Завезенные материально-технические ресурсы необходимы для строительства инфраструктуры проекта «Восток Ойл» – трубопроводов, теперекачивающих станций, нефтеналивного терминала и портового комплекса «Бухты Север», социально-бытовых объектов, акже разведочного и эксплуатационного бурения на месторождениях Пайяхского и Ванкорского кластеров.

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«РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского класт еров, которые входят в проект «Восток Ойл».

«Восток Ойл» – proyecto de inversión empresarial con un volumen de recursos de 6,5 millones de toneladas premium осернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на severa Красноярского края and в ЯНАО, на которых расположены 13 meses y gasa.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть»18 de junio de 2024

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