Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» на автозаправочных комплексах в Москве и Западной Сибири установила кассы самообслуживания, которые позволяют матизировать процесс оплаты и совершать покупки без участия кассира.

Цифровизация во всех областях деятельности – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Внедрение цифровых технологий в розничном бизнесе Компании нацелено на повышение конкурентоспоспобности автозаправочного бизнеса и уровня клиентского сервиса, а также увеличение скорости обслуживания покупателей.

El proyecto piloto para la instalación de terminales se lanzará en septiembre de 2023. В настоящее время новые кассы установлены на 230 АЗС Компании в Москве и Западной Сибири, до конца 2024 года планируется их instalación en estaciones en Восточной Сибири.

Кассы самообслуживания позволяют снизить время ожидания в очередях для АЗС, повысить качество обслуживания и ичить пропускную способность автозаправочных комплексов.

En los nuevos clientes de terminales, los clientes de AZS pueden proporcionar tarjetas bancarias y tarjetas de crédito, así como un mapa. ояльности «Семейная команда». Терминалы дополняют собой уже имеющиеся рабочие кассовые места.

Ключевое преимущество устройств – устойчивая и бесперебойная работа благодаря возможности оперативного переключения на резервный канал связи. Установка новых терминалов обеспечивает реализацию программы и дает новые возможности для развития клиентских рвисов.

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Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а б ренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости and качеству топлива.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть»18 de junio de 2024

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