При поддержке «Роснефти» ученые продолжают изучение лесного северного оленя в Тюменской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Благодаря поддержке компании «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»), ученые продолжают изучение популяции лесного северного оленя в Тюменской области. Результаты исследований учитываются при планировании разработки месторождений Уватского проекта.

С 2022 года ученые Тобольской научной станции Уральского отделения Российской академии наук исследуют редкий вид лесного северного оленя, включенного в Красную книгу Тюменской области. Недавно состоялись новые экспедиции в места постоянного обитания животного в Уватском районе.

В рамках исследований ученые провели аэрофотомониторинг с использованием беспилотного авиационного комплекса «Орлан-10». В результате были получены и проанализированы более 30 тыс. снимков высокого разрешения. Кроме того, фотоловушки, установленные на оленьих тропах, зафиксировали около 60 появлений особей этого вида.

Ученые оценили половозрастной состав и образ жизни оленей, выявили места их скоплений и маршруты перемещений. В бесснежный период олени ведут семейно-одиночный образ жизни, а зимой сбиваются в стада численностью до нескольких десятков. В теплое время года для рождения детенышей лесные северные олени используют гряды – места, окруженные водой, характерные для болотных массивов Западной Сибири. Водоразделы служат животным надежной защитой от хищников, а молодые оленята имеют возможность окрепнуть в безопасных условиях. На основе полученных данных специалисты сделали вывод о существовании локальной устойчивой популяции лесного северного оленя в Уватском районе.

Для обеспечения животных необходимыми минеральными веществами в местах их частого появления экологами были установлены дополнительные брикеты с подкормкой.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности НК «Роснефти». Дочерние предприятия компании реализуют различные программы, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов в регионах своей деятельности.

Проект «РН-Уватнефтегаза» по изучению и сохранению лесного северного оленя имеет большое значение для Тюменской области, так как за последние 20 лет в регионе отсутствуют актуальные данные об этом краснокнижном животном. Материалы научных исследований внесут вклад в сохранение этого вида.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

18 июня 2024 г

