Прайм: Николай Кузнецов о том, как теперь будут устанавливать курс рубля

Двенадцатого июня США объявили о новом санкционном пакете против России. Ключевыми стали блокирующие санкции в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. На практике это означало полный запрет биржевых торгов долларом США и евро.

Почему это представляет проблему

Дело в том, что именно биржевые торги являются тем механизмом, посредством которого формировался курса рубля. А он влияет не только на цену наличных долларов в обменнике. Наибольшее значение курс имеет для исполнения контрактов. По сути, он определяет цены на все товары и услуги, расчеты которых происходят в привязке к доллару. Потеря такого ключевого инструмента ценообразования (будь то полное исчезновение курса доллара или просто некорректное его определение) сразу же создает множество экономических и социальных проблем.

Именно по этой причине ЦБ заявил о том, что он будет и далее, так же, как и до сих пор, регулировать курс доллара. Какие возможности для этого есть?

Вариант 0 — Просто нарисовать желаемый курс

Этот вариант озвучивали некоторые довольно маститые и уважаемые финансисты. При этом они указывали на риски такого подхода — нарушение финансовой стабильности, проблемы с экспортом и импортом, уход бизнеса в тень, появление черного рынка валюты.

Лично я уверен, что ЦБ вполне осознает все возможные негативные последствия. А значит, смею надеяться, он не пойдет по этому пути. Что вовсе не означает, что он полностью устранится из процесса. Нет, регулятор наверняка будет вмешиваться, обеспечивая балансировку системы, однако хотелось бы верить, что это вмешательство будет тонким, с использованием преимущественно финансовых, а не административных механизмов.

Вариант 1 — На основе внебиржевых торгов

Способ определения курса на основе отчетности банков и данных цифровых платформ внебиржевых торгов был заявлен как основной. Что такое внебиржевой рынок? Фактически это сделки, проводимые напрямую между контрагентами без посредничества Мосбиржи и НКЦ. Это те самые курсы, по которым банки обмениваются валютой между собой, и те, по которым они заключают валютные сделки с предприятиями и гражданами.

Финансовая система в теории всегда стремится к балансу. С одной стороны, банкам не выгодно продавать доллары по заниженному курсу, а с другой — если курс завышен, то никто не захочет по нему покупать. В итоге цена спроса и предложения сходится в так называемой точке равновесия (цене, по которой одни готовы доллар купить, а другие согласны его продать). А значит эта точка и будет отражать реальный курс доллара.

Нужно отметить, что внебиржевой рынок показал неожиданную твердость. Несмотря на панику в начале дня четверга (курс продажи доллара в некоторых банках и обменниках доходил до 200 рублей) уже к середине дня ситуация стабилизировалась в крупных банках, а к вечеру и большинство мелких банков тоже снизили курс в район 90 рублей. Некоторое время еще потребуется для окончательной стабилизации финансовой системы. В период 1-2 недель может наблюдаться довольно высокая волатильность курса, однако в конечном итоге система должна прийти к балансу.

Если анализировать средний курс покупки и продажи безналичных долларов в мобильных приложениях топ-3 банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) то можно оценить средний курс доллара как 88,80 рублей. Естественно, выборка ЦБ значительно больше и включает операции не только физических, но и юридических лиц.

Вариант 2 — Через альтернативные валюты (кросс-курсы)

Да, рубль больше не участвует в глобальных торгах в паре с долларом. Но зато он активно торгуется в паре с другими валютами. Более того, по итогам мая (то есть еще до объявления этого пакета санкций), доллар в торгах на ММВБ был лишь на втором месте. 54% всего объема торгов пришлось на дружественный нам китайский юань. В теории никто не мешает нам купить юани на Московской бирже, перевести их на иностранную биржу, чтобы там купить за них доллары.

Таким образом можно оценить соотношение между долларом и рублем через курсы этих валют по отношению к юаню. Такой подход называется кросс-курс.

Биржевая цена доллара, определенная через кросс-курс юаня (по цене закрытия), составляет 87,89 рубля. Для полноты картины к этому следует прибавить транзакционные издержки порядка 0,25%. Таким образом можно оценить стоимость доллара как 88,11 рубля. Отмечу, что кроме юаня можно использовать и иные «дружественные» валюты, а также корзину из нескольких валют.

Вариант 3 — На основе мнения «толпы»

Как гласит известная поговорка «десять тысяч леммингов не могут ошибаться». Тем более если это не лемминги, а опытные и мудрые профессиональные инвесторы. Торги долларом не проводятся. Но никто не мешает проводить на срочном рынке торги фьючерсными контрактами, расчеты по которым привязаны к доллару. При этом каждый из инвесторов, торгующих такими фьючерсами, совершая сделку, по сути, высказывает свое мнение относительно ожидаемого им курса доллара. При этом мнение высказывается не голословно, оно подкрепляется деньгами и риском. Кто-то мыслит так, кто-то иначе. А в среднем мы получаем цену, близкую к справедливой.

Закрытие однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (так называемый «вечный фьючерс») на доллар США произошло на отметке 89,07 рубля. Следовательно, это именно та цена, с которой согласилось инвестиционное сообщество. Отмечу, что здесь также можно было бы использовать несколько различных инструментов срочного рынка.

Что же Банк России?

В четверг ЦБ впервые установил официальные курсы доллара и евро расчетным методом. Курс доллара на пятницу (14.06) составляет 88,21 рубля.

Если сравнивать с приведенными выше примерами, то получаем следующие расхождения: курсы банков — 0,67%, кросс-курс — 0,11%, фьючерс — 0,97%. Ну а если взять среднее арифметическое из использованных нами трех методов, то расхождение составит 0,51%.

В общем, какой бы метод мы ни выбрали, отклонение от курса, установленного ЦБ оказывается довольно незначительным. Обращу внимание, приведенные выше примеры кране примитивны. ЦБ в своем анализе использует гораздо больше рыночных данных и, следовательно, он несопоставимо точнее.

А это значит, что несмотря на остановку биржевых торгов, возможность определения справедливого курса доллара у нас сохраняется. Главное только, чтобы, как это иногда бывает, желание показать «приятную для большого начальства цифру» не перевесило здравый смысл и не толкнуло бы нас по пагубному пути номер ноль.

Эксперт — доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

