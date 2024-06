Политех удерживает лидерство в главном медиарейтинге вузов страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

В майском рейтинге медийной активности вузов Министерства науки и высшего образования РФ Политехнический университет вновь занял первое место. Ежемесячный медиарейтинг позволяет отслеживать эффективность работы 237 подведомственных ведомству учебных заведений в медиапространстве.

На протяжении последних месяцев Политехнический университет уверенно лидирует в главном медиарейтинге вузов страны. Такие высокие результаты удаётся сохранять благодаря большой системной работе подразделений, ответственных за медийную активность СПбПУ.

Минобрнауки России оценивает высшие учебные заведения по трём показателям, и везде Политех показывает высокие результаты. В сводном (общем) рейтинге университет сохраняет первое место. По взаимодействию со СМИ наш вуз также занимает первую строчку. Здесь ведётся активная работа. Регулярно выходят публикации о вузе и его сотрудниках в региональных и федеральных СМИ, сюжеты на телеканалах, эксклюзивные новости о вузе, его проектах.

В очередной раз Политех оказался в числе лидеров и по работе с социальными сетями, расположившись на второй позиции. Университет представлен особым образом в разных социальных сетях. В «ВКонтакте», «Дзене», Телеграм-канале, «RUTUBE» и «Одноклассниках» можно найти разнообразный контент, посвящённый развлечениям, науке, событиям и многому другому.

Политех улучшил позицию и в рейтинге эффективности работы с сайтом, в котором оценивают аудиторию сайта, время, которое пользователи проводят на нём, количество посещений за месяц и др. Здесь наш вуз вошёл в первую пятёрку.

Мы вновь получили подтверждение верного курса в нашей методичной и системной работе по продвижению университета. Второй месяц подряд — это ещё более уверенный знак качества. И хочется обратить внимание, что для всех вузов сейчас “горячее” время для информационной повестки, а не период “затишья”. В это время всегда непросто держаться выбранного вектора в большом потоке новостей. Хочу поблагодарить профильные службы, а также весь коллектив нашего университета за вклад, это наша общая победа , — прокомментировал проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов.

M-RATE — единственный официальный рейтинг вузов России. Он учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трём основным направлениям: работе со СМИ; с собственной аудиторией в группах и каналах во всех основных социальных сетях; с собственными сайтами.

