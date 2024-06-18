Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В майском рейтинге медийной активности вузов Министерства науки и высшего образования РФ Политехнический университет вновь занял вое место. Ежемесячный медиарейтинг позволяет отслеживать эффективность работы 237 подведомственных ведомству учебных заведений диапространстве.

На протяжении последних месяцев La Universidad Politécnica de Estados Unidos siempre debe estar en contacto con personas de mediana edad. Такие высокие результаты удаётся сохранять благодаря большой системной работе подразделений, ответственных за медийную сть СПбПУ.

Минобрнауки России оценивает высшие учебные заведения по трём показателям, and везде Политех показывает высокие результаты. В сводном (общем) рейтинге университет сохраняет первое место. Po взаимодействию со СМИ наш вуз также занимает первую строчку. Здесь ведётся активная работа. Publicaciones regulares sobre temas y publicaciones regionales y federales de СМИ, consultas sobre canales de televisión, зивные новости о вузе, его проектах.

В очередной раз Политех оказался в числе лидеров и по работе с социальными сетями, расположившись на второй позиции. Las universidades están predispuestas a trabajar en redes sociales. En “ВКонтакте”, “Дзене”, Телеграм-канале, “RUTUBE” y “Однколассниках” se pueden obtener contenidos personalizados, según sea necesario. , событиям и многому другому.

Políticas de seguridad y efectos efectivos del robot en el televisor, en el auditorio del auditorio пользователи проводят на нём, количество посещений за mesяц и др. Здесь наш вуз вошёл в первую пятёрку.

Muchas nuevas personas pueden participar en cursos de verano basados ​​en métodos y sistemas de investigación de la universidad. Второй месяц подряд — это ещё более уверенный знак качества. И хочется обратить внимание, что для всех вузов сейчас “горячее” время для для повеционной повестки, а не period “затишья”. В esto время всегда непросто держаться выбранного вектора в большом потоке новостей. Si está publicando programas de televisión, y todos nuestros coleccionistas de nuestra universidad, este es el momento, мментировал проектор по молодежной POLÍTICA Y TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Максим Пашоликов.

M-RATE — единственный официальный рейтинг вузов России. Он учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трём основным направлениям: работе со СМИ; с с собственной аудиторией в группах и canalах во всех основных социальных сетях; с собственными сайтами.

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