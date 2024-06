Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студенты Института промышленного менеджмента, экономики и торговли успешно защитили единую выпускную квалификационную работу (ВКР), выполненную по заказу АО «Силовые машины» — «Ленинградский металлический завод». Со стороны ИПМЭиТ ответственным исполнителем проекта выступила Высшая школа производственного менеджмента.

Казалось бы, практика написания и защиты студенческой ВКР по заказу индустриального партнёра достаточно распространена, однако в данном случае есть ряд существенных особенностей, которые делают защиту уникальной. Во-первых, на локальном нормативном уровне университета официально закреплён новый тип выпускной квалификационной работы «ВКР как проект», выполняемой на тему, предложенную заказчиком-работодателем, предполагающей решение взаимосвязанных проблем в рамках одного объекта исследования и содержащей общую теоретико-методическую или информационно-аналитическую часть. Во-вторых, установлен новый формат ВКР — комплексный, когда несколько студентов разных направлений подготовки совместно разрабатывают одну сложную тему по заданию предприятия. В-третьих, руководителем комплексной ВКР назначается преподаватель СПбПУ (он же руководит проектом студенческой команды), при этом для каждого члена команды назначается консультант из числа преподавателей тех направлений подготовки, по которым происходит подготовка и защита ВКР. В-четвёртых, на основе выполненной совместной работы все члены студенческой команды готовят и защищают единую ВКР. И наконец, в-пятых, защита комплексной ВКР происходит для всех членов команды одновременно на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии, сформированной как из представителей заказчика проекта, так и из преподавателей Политеха.

В нашем университете это первая практика подготовки и защиты такого типа и формата выпускной квалификационной работы. И она признана успешной: с одной стороны, благодаря наличию студентов разных направлений подготовки в команде глубоко прорабатывается и решается реальная задача, которую ставит перед студентами индустриальный партнёр, а с другой стороны, сами студенты получают колоссальный опыт погружения в производственные и управленческие задачи предприятия. Таким образом, реализуется концепция практико-ориентированного обучения и бесшовного трудоустройства, когда студенты начинают работать с заказчиком с момента прохождения производственной и преддипломной практик, а после защиты ВКР устраиваются на работу на предприятие заказчика , — отметила проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова.

Опыт создания таких многопрофильных студенческих команд был заложен ИПМЭиТ в прошлом учебному году в рамках реализации проекта «Команда „под ключ“», поддержанного программой «Приоритет-2030».

При подготовке и во время защиты первой комплексной ВКР пять студентов трёх направлений подготовки «Менеджмент», «Экономика» и «Торговое дело» Виолетта Подгорная, Мария Анциферова, Андрей Мельник, Георгий Гребенников и Егор Панин выработали реальные предложения, как трансформировать часть процессов закупок для сокращения малооборачиваемых запасов и развития поставщиков АО «Силовые машины» — «Ленинградский металлический завод».

Руководителем комплексной ВКР выступил академический руководитель программ по логистике направления «Менеджмент», старший преподаватель ВШПМ Егор Темиргалиев. В качестве консультантов со студентами работали преподаватели ИПМЭиТ, представляющие три направления подготовки, по которым была выполнена комплексная бакалаврская работа: доценты ВШПМ Ирина Зайченко, Никита Лукашевич и Зоя Симакова, директор ВШСиТ Ирина Капустина и профессор ВИЭШ Татьяна Некрасова.

Защита проходила на выездном заседании ГЭК на территории завода. Состав ГЭК был сформирован из преподавателей ИПМЭиТ и представителей заказчика — профильных подразделений логистической сферы деятельности АО «Силовые машины». Председатель ГЭК — директор по развитию поставщиков общепромышленного назначения Евгения Хмель, члены ГЭК: директор по сопровождению и администрированию закупок Валентина Комарова; начальник управления методологии, бюджетирования и координации закупок Наталья Панишева; старший менеджер управления реализации программ трансформации Данила Карась, руководитель проектного офиса Иван Чистяков; заместитель директора ИПМЭиТ по учебной и методической работе Анна Черникова; директор Высшей школы сервиса и торговли Ирина Капустина; заместитель директора ВШПМ по учебно-методической работе Зоя Симакова и доцент Высшей инженерно-экономической школы Екатерина Бурова. Секретарь ГЭК — доцент ВШПМ Максим Измайлов.

Будем внедрять предложенные в ВКР идеи, там много ценного. Например, увязка результатов тендера с оценкой поставщика — эта методика не проработана, её до сих пор полноценно нет на предприятиях, а ребята предложили простую правильную модель , — считает Евгения Хмель.

«Наш институт разработал комплекс методических, нормативно-правовых и организационных решений, позволяющих формировать „мультипотенциальные“ команды из студентов различных направлений подготовки для решения инновационных задач, выполнения проектов по запросам работодателей — индустриальных партнёров и реализации принципа „бесшовного трудоустройства“. Предложенный комплекс нововведений мы апробировали в прошлом году , а в этом году вышли на новый уровень, — рассказал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. — Мы создали Центр командообразования и проектных решений ИПМЭиТ, основными задачами которого являются координация работы студенческих команд над проектами по заказу индустриальных партнёров, координация прохождения практик и стажировок на территории заказчика, разработка стартапов и работы команд в акселераторах заказчиков. В этом году на защиту выходят четыре комплексных проекта по заказу предприятий города и органов государственной власти».

«Реализация данного проекта — наш второй успешный опыт работы с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли, — рассказал директор по постоянному совершенствованию производства АО „Силовые машины“ Хамит Фаттахов. — В прошлом году мы реализовали первый проект со студентами по гармонизации потребностей производства с обеспечением комплектующими и материалами в АО „Силовые машины“, на заводе „Электросила“. Результатом его стали предложения по перестройке работы складов завода, включающие „дерево принятия решений“ по поставщикам, внедрение штрихкодирования, метода FIFO и канбан, ведущих к экономии в 14 миллионов рублей в год. Но в прошлом году ребята не были полностью погружены в комплексное написание единой работы — каждый решал свою задачу. Этот год дал нам существенный прирост эффективности. Именно единая комплексная выпускная работа позволила максимально задействовать все сильные стороны студентов и приблизить решение поставленной заказчиком задачи к его реальным потребностям».

«Все мы так или иначе имеем отношение к этой компании: кто-то проходил практику, а кто-то уже работает там. Поэтому считаем, что нам одновременно было просто и сложно готовиться к защите, — поделились впечатлениями студенты. — С одной стороны, каждый из нас знает свой функционал, процессы предприятия, но с другой стороны, компания крупная, со своей спецификой, и нам необходимо было изучить очень много документов и данных. Работу в команде мы настроили с самого начала, каждый был занят делом и сделал равный вклад в общий проект. Мы сдружились, понимали и слышали друг друга. Поэтому настрой на защите был бойкий! Спасибо Политеху и „Силовым машинам“ за эту возможность и полученный опыт, такой формат работ точно нужно продолжать».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI