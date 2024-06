Покажи свое лето: в проекте «Активный гражданин» началась новая фотоакция

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» началась новая фотоакция «Лето в кадре». Участникам предлагают посетить одну из 600 площадок фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сделать яркую фотографию в одежде с символикой «Активного гражданина» или «Миллиона призов» и загрузить ее через специальную страницу.

В фотоакции заявлены три номинации: «Спортивное лето», «Мой питомец» и «Цветущее лето». Можно прислать фотографии для участия как в одной из них, так и во всех трех.

Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучшие 60 снимков июня, июля и августа — по 20 в каждой номинации. Всего пройдут три голосования, по итогам которых определят лидеров. Победители получат по 15 тысяч баллов, серебряные призеры — по 10 тысяч баллов, занявшие третье место — по пять тысяч баллов. Кроме того, авторы всех фотографий, прошедших модерацию, получат по 300 баллов после завершения акции.

Эти баллы можно обменять на товары и услуги партнеров сайта «Миллион призов». Например, приобрести билеты в театры и музеи, сувенирную продукцию электронных проектов, направить на благотворительность, получить скидки в любимых магазинах, подписки на онлайн-сервисы или выбрать другой приз.

Подробная информация и правила участия в акции «Лето в кадре» можно найти в новостях проекта.

https://www.mos.ru/news/item/139757073/Первые «активные граждане» оценили фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» и получили призыФестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»: свыше 150 тысяч москвичей проголосовали за наиболее интересные темы мероприятий

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За время существования к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI