Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2024 году отмечается 135-летие со дня рождения Анны Ахматовой, поэтессы, одной из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. В честь этой даты 23 июня на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» начинается тематический цикл «Анна Ахматова — 135 лет». Здесь в 19:00 пройдет спектакль режиссера Дениса Сорокотягина «Записки об Ахматовой».

В основе литературной композиции, посвященной юбилейному году, лежат первые два тома произведения «Записки об Анне Ахматовой» писательницы, редактора, летописца литературной жизни ХХ века Лидии Чуковской. В постановке с детальной точностью воссозданы страшные годы жизни поэтессы, а приметы стихийного ХХ столетия отражаются в стихотворных строчках. Вход на спектакль бесплатный, но потребуется предварительная регистрация.

В музее славянской письменности «Слово» 28 июня в 16:00 начнется мастер-класс по каллиграфии и дизайну шоперов «Ах, Ахматова!» с цитатами из стихотворений поэтессы. На занятии гости попробуют сделать первые шаги в каллиграфической живописи, объединив письмо и рисунок, взяв за основу портрет Анны Ахматовой, который сделал Юрий Анненков в 1921 году. Гости познакомятся с острым пером, разберутся, как им правильно работать, проведут первые линии и напишут слова. Вход на мастер-класс по билетам в музей.

28 июня в 19:00 в павильоне «Книги» на ВДНХ состоится лекция «“Сжала руки под темной вуалью”: Анна Ахматова и акмеизм». Ее проведет Михаил Шапошников, заведующий отделом «Музей Серебряного века» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. Речь пойдет о творческих и личных взаимоотношениях Анны Ахматовой с коллегами-поэтами. Кроме того, гости узнают о личной жизни Анны Ахматовой, раскроют ее некоторые сердечные тайны, неотделимые от творческой судьбы. Вход на лекцию по предварительной регистрации на сайте.

Узнать обо всех мероприятиях летнего сезона и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI