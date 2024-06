Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Тульскую область, где провёл встречу с врио губернатора Дмитрием Миляевым. Стороны обсудили дальнейшее социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона.

«Регион показывает позитивную динамику по различным госпрограммам. Особенно хочу отметить работу по благоустройству. С 2019 по 2023 год здесь обновили 1645 общественных и дворовых территорий. Одной из важнейших тем встречи стало развитие дорожной сети Тульской области, в частности строительство третьей очереди восточного обхода Тулы. Также детально рассмотрели структуру нового национального проекта “Инфраструктура для жизни„, который сейчас формируем по поручению Президента. Важно, чтобы в нём были отражены основные запросы регионов, так как это поможет повысить качество и уровень жизни россиян. И здесь ставим перед собой задачу увязывать строительство жилья, дорог и всей необходимой инфраструктуры для комплексного развития населённых пунктов», – сказал Марат Хуснуллин.

Дмитрий Миляев отметил, что у правительства региона накоплен большой опыт взаимодействия с Министерством строительства и ЖКХ России. «В последние годы было реализовано много совместных проектов в различных сферах. Благодаря поддержке Марата Хуснуллина мы сделали серьёзные шаги по модернизации ЖКХ, строительству социальных объектов и благоустройству», – сказал Дмитрий Миляев.

Он выразил уверенность, что эффективное взаимодействие с Министерством строительства и ЖКХ по развитию Тульской области и модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжено.

На встрече, помимо обсуждения планов на перспективу, были рассмотрены текущие показатели реализации федеральных госпрограмм и национальных проектов. Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тульской области с 2019 года привели в нормативное состояние около 160 км местных и порядка 600 км региональных дорог.

Регион досрочно завершил расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия 5,27 тысячи человек. По программе «Стимул» в области введены три автодороги, которые простимулировали ввод в эксплуатацию 109 тыс. кв. м жилья.

Тульская область активно использует инструменты инфраструктурного меню. В частности, в Туле строятся объекты водоснабжения по программе модернизации ЖКХ с привлечением льготного займа из средств Фонда национального благосостояния.

По линии инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) введён питающий центр для микрорайона Красные Ворота в Туле. С привлечением ИБК построят мост через реку Упу и инфраструктурные объекты особой экономической зоны «Узловая», а также реконструируют очистные сооружения канализации Тулы.

Благодаря специальным казначейским кредитам (СКК) в регионе планируется построить станцию водоподготовки Шевелевского водозабора, реконструировать системы водоснабжения в посёлке Ленинском города Тулы, а также системы канализации Узловского района. Кроме того, за счёт СКК в Тульскую область поставлено 49 автобусов большого и среднего класса.

