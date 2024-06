Команда ГУУ стала призером конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня были подведены итоги конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук, запущенного Благотворительным фондом «Система» и Российской академией наук при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и российских технологических компаний.

Всего в конкурсе участвовало несколько сотен проектов в номинациях «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Альтернативные источники энергии», «Генетика и биомедицина», «Новые материалы и химические процессы».

По результатам экспертной проверки в финальный этап конкурса были отобраны 10 проектов по каждой из номинаций.

В номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» специальным призом награжден проект команды Государственного университета управления «Интеллектуальная система поддержки принятия решений при оценке зрелости технологии» под руководством доцента кафедры управления инновациями, начальника Лаборатории конвергентной экспертизы и оценки зрелости технологий Дениса Сердечного.

Отметим, что поддержанный организационным комитетом проект является результатом научно-исследовательской работы, выполненной в рамках конкурса научных грантов ГУУ.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

