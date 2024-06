Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» Дмитрий Чернышенко и Валерий Фальков (слева) на совещании по вопросу реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов»

Под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко состоялось очередное совещание по вопросу реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, заместители Министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук и Айрат Гатиятов, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин и другие.

«Одновременно со строительством инфраструктуры для вузов мы создаём среду для новых исследований и новых образовательных практик, а также условия для развития технологического предпринимательства и запуска успешных коммерческих проектов. Так проект по развитию кампусов помогает решать поставленную Президентом задачу по достижению технологического суверенитета нашей страны. Важно, чтобы создаваемые объекты кампусов были тесно связаны с перспективными экономическими укладами регионов, где они создаются. Программа создания кампуса должна быть синхронизирована со стратегией социально-экономического развития субъекта и его региональной программой научно-технологического развития. Это позволит добиться максимального результата и сформировать новый инструмент развития экономики регионов. Мы тщательно следим за ходом строительства кампусов. Сегодня одним из самых образцовых проектов является кампус “СахалинТех„. Это говорит о профессиональной работе команды проекта и, конечно, о внимании и активной вовлечённости в проект губернатора», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что при реализации проектов важно опираться на поддержку технологических партнёров и инвесторов.

«Студгородки становятся уникальными пространствами для исследований и инноваций, в которых заинтересован реальный сектор», – подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Примером таких тенденций может служить работа трёх кампусов – в Москве, Уфе и Екатеринбурге: совместно с ведущими российскими компаниями здесь создано уже 35 лабораторий, которые охватывают широчайший спектр тем – от машиностроения до медицинской генетики. Их работа позволит выйти на качественно новые результаты в передовых сферах, что важно не только для развития каждого отдельного региона, но и для страны в целом.

В ходе совещания участники обсудили статус и сроки создания четырёх кампусов: МГТУ им. Н.Э.Баумана в Москве, «СахалинТех» в Южно-Сахалинске, научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская мануфактура» в Иванове, межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе.

Так, по проекту кампуса Сахалинского государственного университета создаётся научно-образовательный центр и студенческий городок с новыми местами для 1,5 тысячи студентов. Данные объекты уже строятся, причём даже с опережением установленных сроков. Кампус Сахалинского государственного университета планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2026 года. Также в настоящее время наряду со строительством кампуса СахГУ возводит здание технопарка. В нём будет расположен лабораторный комплекс передовой инженерной школы «Инженерия островов».

По проекту научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская мануфактура» создаётся два многофункциональных корпуса – научно-лабораторный корпус и корпус с размещением обучающихся. Благодаря им появятся новые места для проживания 2,5 тысячи студентов, а также инфраструктура для проведения исследований. В эксплуатацию объекты планируется ввести в июне 2027 года.

Межвузовский кампус Евразийского НОЦ включает три объекта: IQ-парк, геномный центр и главное здание. В кампусе будет создано более 4,3 тыс. мест для проживания. Введение в эксплуатацию ожидается в декабре 2025 года.

В кампус МГТУ им. Н.Э.Баумана входит 14 объектов. Из них 8 уже введены в эксплуатацию, в том числе центр биомедицинских систем и технологий, инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, многофункциональный научно-образовательный корпус и другие. В кампусе создаётся более 2,3 тыс. дополнительных мест для проживания. Введение в эксплуатацию назначено на текущий год.

В ходе совещания Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, касающихся разработки проектной и актуализации рабочей документации, проведения экспертиз, контроля сроков.

Напомним, сеть современных кампусов создаётся по национальному проекту «Наука и университеты». По итогам первой волны были отобраны восемь проектов: в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Челябинске, Москве, Новосибирске и Томске.

Победителями второй волны стали ещё девять проектов: в Самаре, на федеральной территории «Сириус», в Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде. Провести третий отбор планируется до конца текущего года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI