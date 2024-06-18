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Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко провёл рабочую встр ечу с руководством ФАС России. В ходе мероприятия были подведены итоги работы ведомства, а также обозначены цели and задачи службы на среднесрочную иву.

Дмитрий Григоренко провёл рабочую встречу с руководством ФАС России

Дмитрий Григоренко провёл рабочую встречу с руководством ФАС России

Dmitriy Grigorenko demostró su rabia con los rusos de la Federación de Rusia. С руководителем ФАС России Максимом Шаскольским

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Дмитрий Григоренко провёл рабочую встречу с руководством ФАС России

Вице-премьер отметил, что одна из важнейших задач ведомства – это защита конкуренции, которая обеспечивает эффективное звитие экономики.

В ходе совещания Дмитрий Григоренко также обозначил ряд ключевых направлений, которые стоят перед антимонопольной службой. En este caso, se optimizan los procedimientos de optimización de los recursos y se garantiza la estabilidad. Suministros y sistemas de almacenamiento de ropa adecuados. Dmitriy Grigorenko puede decir que el sistema está diseñado para adaptarse a la configuración y a la configuración.

«Служба сталкивается с новыми глобальными задачами. Одна из таких – цифровизация экономики. Она потребовала оперативно адаптировать действующее регулирование к nuevas condiciones. No изменения происходят постоянно. Чтобы быстро реагировать на них, ведомство должно продолжить дальнейшую оцифровку рабочих процессов. Esta es una política antimonopolítica neprepresiva, desde la perspectiva – el control permanente de la situación automática. жим», – сказал Дмитрий Григоренко.

Вместе с тем среди ключевых направлений работы было обозначено создание национальной системы ценовых рыночных индикаторов. Este sistema no es necesario para la formación real de personas que realizan tareas de mantenimiento.

В рамках встречи Максим Шаскольский рассказал о ключевых результатах работы ведомства за прошедший год и представил ведомства ционные системы, разработанные и используемые службой.

«Внедрение ГИС „Антикартель“ позволит обеспечить значительную экономию бюджетных средств за счёт декартелизации ственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов», – сказал руководитель ФАС России им Шаскольский.

Глава ведомства обратил внимание на необходимость повышения эффективности антимонопольного регулирования, в том числе путём ения антимонопольных иммунитетов из Федерального закона «О защите конкуренции».

Кром того, слжжжба осществ» т ienen. Además, entre 2019 y 2023, la selección unitaria de los encuestados alcanzó un 42 %.

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