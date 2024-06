Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пантеон искусств, дворец-театр и музей исторических сокровищ — усадьба Останкино, построенная в 1795 году, по праву считается жемчужиной деревянной архитектуры XVIII века. Здесь собирались сливки общества, гостили самодержцы Павел I, Александр I и Александр II, известные поэты и художники. А на сцене театра блистала крепостная актриса Прасковья Жемчугова, ставшая графиней Шереметевой.

Сегодня в усадьбе идут масштабные реставрационные работы. Как восстанавливают уникальный дворец и какие исторические находки сделали специалисты — в репортаже mos.ru.

Сердце дворца — театр

Один из самых знатных, богатых и просвещенных аристократов своего времени граф Николай Шереметев был большим поклонником музыки и драматического искусства. Из крепостной актерской труппы он создал образцовый профессиональный театр, которому нужна была достойная сцена. Граф решил построить театральный дворцовый комплекс, превратив родовую усадьбу Останкино в пантеон искусств.

Проект Останкинского дворца поручили итальянскому специалисту Франческо Кампорези. В дальнейшем над его созданием работали и другие выдающиеся архитекторы того времени: Иван Старов, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, крепостные зодчие и сам граф, который лично руководил строительством. Главное здание дворца, сердцем которого был театр, соединялось одноэтажными крытыми галереями с Итальянским и Египетским павильонами. Усадебный комплекс дополняли хозяйственные постройки, флигеля, сохранившаяся до наших дней церковь Живоначальной Троицы и огромная территория увеселительного сада, известная сегодня как парк «Останкино».

Деревянное неотапливаемое здание быстро приходило в упадок, поэтому его не раз ремонтировали и перестраивали. В наши дни усадьбу, находившуюся в аварийном состоянии, закрыли на комплексную реставрацию. А в прошлом году начались активные работы по восстановлению деревянного дворца.

«Усадьба Останкино — объект культурного наследия федерального значения. Интерьеры ее парадных залов сохранили подлинный декор и убранство XVIII века. Чтобы качественно восстановить исторические элементы и вернуть усадьбе былую красоту и величие, специалисты разрабатывали проект реставрации несколько лет. Параллельно велись противоаварийные работы, а Мосгорнаследие осуществляло непрерывный контроль за состоянием объекта. Сегодня реставрация идет в Египетском и Итальянском павильонах, а также началась на фасадах дворца-театра», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Останкинский дворец построен из дерева. Это одна из его главных особенностей. Такой материал выбрали неслучайно: он недорогой, обладает уникальными и необходимыми театру акустическими свойствами, а еще позволяет выбрать разнообразные планировку, форму и декор. Однако древесина недолговечна.

«За два с лишним века влажность и протечки значительно повредили деревянные стены, потолочные балки, пол и несущие конструкции здания. Кроме того, из-за низкого фундамента дворца от подтопления пострадали нижние венцы. Перед реставраторами стоит задача вернуть усадьбе первоначальный вид и сохранить ее для потомков», — отметил директор Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» Сергей Авдонин.

Сфинксы уехали на реставрацию

Сегодня дворец со всех сторон окружен строительными лесами. Его восточное крыло — Египетский павильон — закрыто специальным шатром. Парковые скульптуры и стволы огромных лиственниц тоже огорожены и укрыты защитными коробами. Здесь же находится строительный городок с несколькими мастерскими, где работают с деревом, камнем и лепным декором.

Реставрацией Останкинского дворца занимаются профессиональные художники, краснодеревщики, лепщики, столяры и плотники, восстанавливавшие памятники деревянного зодчества в музее-заповеднике «Кижи». Работа параллельно идет на территории усадьбы и в реставрационных мастерских Москвы и Санкт-Петербурга, куда доставили часть элементов архитектурного убранства — оконные рамы, резные межкомнатные двери и паркет.

Направляемся в Египетский павильон. Здесь реставрация в самом разгаре. С родиной фараонов построенное в классическом римском стиле восточное крыло усадьбы объединяют скульптурные изваяния сфинксов, которые раньше украшали зал. Сейчас их, как и остальные предметы интерьера, демонтировали. На реставрацию «уехали» окна, двери и лепные украшения. Пол покрывают фанерные щиты, на потолках — утеплитель, а стены расчищены до исторической штукатурки. Специалисты уже восстановили деревянный сруб, практически завершили реставрацию кровли и подполья и приступили к внутренней отделке. На оштукатуренных стенах аккуратными квадратиками выделяются образцы для окрашивания.

«В усадьбе Останкино сохранилось множество оригинальных конструкций и декора, поэтому мы применяем здесь так называемую консервационную реставрацию. Художники слой за слоем снимают загрязнения, расчищая стены до оригинального покрытия конца XVIII века. Отреставрировав деревянную основу и штукатурку, наносят краску по историческому образцу, не меняя при этом фактуру стены. Она останется немного шершавой», — объясняет главный архитектор проекта реставрации усадьбы Останкино Виктор Голуб.

Французские обои и осколки керамики

Во дворце ведется кропотливая работа. Так, чтобы заменить прогнившую балку, нужно подобрать дерево такой же породы, а затем провести микологическое и энтомологическое исследования, чтобы исключить наличие в нем грибка или насекомых. На завершающем этапе конструкции обрабатывают специальным защитным составом, чтобы они прослужили много лет.

«Плотники-реставраторы разбирают и собирают части дворца, как деревянный конструктор, очищая или заменяя испорченные элементы. При этом стараемся сохранить каждые дощечку и гвоздь. Все работы выполняются вручную, как это было при строительстве усадьбы. Даже топоры у плотников заточены по образцу того времени. А для укрепления фундамента используем современную технологию — инъектирование. В просверленные отверстия под определенным давлением закачивается специальный раствор», — рассказывает руководитель проекта реставрации усадьбы Останкино Мария Романчикова.

Во дворце сохранилось множество оригинальных элементов отделки и убранства. Демонтируя следы предыдущих реставраций, специалисты сделали много открытий, представляющих историческую ценность и научный интерес.

«Мы обнаружили большое количество осколков керамики. Еще в начале XIX века в усадьбе разобрали гостевой флигель и старые хоромы вместе с керамическими печами. Часть строительных материалов использовали в ремонте и перестройке дворца — так эти осколки и оказались здесь. А на кирпичах сохранились датированные клейма заводов и мастеров. Но самыми ценными находками можно считать образцы оригинальных обоев и тканей XVIII века, привезенных из Англии и Франции», — подчеркивает Виктор Голуб.

Великолепие рода Шереметевых

Реставрация началась и в западном крыле дворца — Итальянском павильоне, который считается самой нарядной частью усадьбы из-за обилия зеркал, золоченых панно, лепных порталов и мраморных скульптур. Сейчас его фасад огорожен строительными лесами и разрисован небольшими облачками. Такими пометками реставраторы обозначают особенно пострадавшие участки штукатурки, которые затем будут отбиваться и заменяться новыми.

Вестибюль павильона выглядит опустевшим. Двери и паркет уже сняли, но еще остались некоторые статуи, вазы и фрагменты лепнины, а драгоценные люстры упакованы в деревянные короба.

Большую часть мебели и предметов убранства перевезли в центральную часть дворца-театра, которая пока ждет своей очереди на реставрацию. Пройти в нее из Итальянского павильона можно по крытой галерее. Здесь сохранилось великолепие парадных залов с золоченой резьбой на окнах и дверях, наливными стеклами и зеркалами ручной работы, изящной мебелью, расписными купольными потолками и массивными люстрами на длинных цепях. Деревянные в усадьбе не только стены, но и колонны, которые не отличить от мраморных, богато украшенные торшеры, канделябры и резные золоченые настенные панно.

«Согласно дворцовым описям, самая ранняя из которых датируется 1802 годом, в этих залах все находится на своих местах. Архивные документы и сохранившееся убранство позволяют полностью воссоздать облик дворца таким, каким он был больше двух столетий назад. Кроме того, реставраторы ХХ века постарались сохранить оригинальную многослойную отделку под новыми тканями», — отмечает главный хранитель Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» Ольга Еремина, показывая раскрытые в некоторых местах подлинные фрагменты тканей и обоев.

После реставрации Останкинский дворец останется таким же, каким и был построен в XVIII веке, — без отопления, водопровода, канализации, электрического освещения и кондиционеров. Сохранность обстановки и музейных ценностей будет обеспечиваться за счет постоянства температуры внутри здания. Для этого специалисты восстанавливают и усиливают войлочные слои утеплителя на чердаке и стенах. Бороться с лишней влажностью помогут осушители воздуха. Нововведениями станут скрытая подсветка экспонатов и наружное освещение фасада, установленное на земле, а также системы безопасности.

Как и прежде, дворец будет открыт для посетителей только в летний сезон. На благоустроенной территории усадебного парка появятся новые входные группы, комфортные туалеты, кассы и уютная кофейня.

«Грот» Шереметева, театр Щукина и «катюши»: в каких парках Москвы сохранились исторические памятники«Агитдворец Останкино» на ВДНХ. Изучаем историю усадьбы графов ШереметевыхСцены под открытым небом. Театральная история московских парков и усадеб

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI