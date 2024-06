Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Разработанный Государственным университетом управления маршрут «Управление будущим» стал лучшим в конкурсе на проведение в России и Республике Беларусь научно-популярных экспедиций.

Команды студентов и молодых ученых из 32 вузов России и Республики Беларусь разработали и презентовали программы, которые могли бы быть интересны туристам.

По итогам конкурса жюри определило 14 лучших маршрутов, которые уже размещены в общем доступе на сайте студтуризм.рф и доступны для регистрации с июня по ноябрь 2024 года.

Победители конкурса из российских вузов смогут бесплатно проехать по одному из белорусских маршрутов и наоборот.

Первое место занял маршрут, разработанный ГУУ, направленный на расширение управленческих компетенций и знаний и включающий профориентационные сессии с разбором управленческих кейсов компании-партнера и посещение парка «Патриот».

Планируется, что в этом году участниками программы молодежного и студенческого туризма на пространстве Союзного государства станут не менее 1 тысячи студентов и молодых ученых вузов России и Белоруссии в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс проводится Псковским государственным университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – Беларусь».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI