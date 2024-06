Город выставил на продажу часть здания в районе Якиманка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На открытый аукцион выставили часть здания 1900 года постройки в районе Якиманка. После проведения работ по сохранению объекта культурного наследия инвестор сможет использовать помещения по своему усмотрению. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На торги выставили коммерческие помещения общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, которые находятся в здании с богатой историей. Это часть расположенной в центре столицы городской усадьбы купца Марка Гусева. Новому собственнику предстоит провести восстановительные работы по сохранению объекта культурного наследия, а также приспособить его для использования в современных условиях», — рассказал Максим Гаман.

Дом расположен по адресу: улица Большая Полянка, дом 65/74, строение 1. Помещения в нем занимают подвал, первый и второй этаж, а также мезонин, который был довольно популярным архитектурным решением в XIX веке.

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения, известного как городская усадьба купца М.Н. Гусева. Самое раннее документальное свидетельство, касающееся данного сооружения, относится к началу XIX столетия. Гусев, будучи купцом первой гильдии, стал первым владельцем усадьбы в 1822 году. В 1880-м дом перешел во владение к Карлу Феррейну, устроившему здесь аптеку, лабораторию и склад аптекарских материалов, а также стеклянной посуды. Сейчас часть дома тоже занимает аптека.

Поскольку здание обладает охранным статусом, все проводимые в нем работы будут осуществляться под контролем Департамента культурного наследия города Москвы.

«Помещения находятся в трех минутах ходьбы от станции метро “Добрынинская”. Сам дом, в котором расположен лот, благодаря своему местоположению и градостроительным характеристикам является зданием, формирующим фронт застройки улиц Большая Полянка и Большая Ордынка. Принять участие в аукционе могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на торговой площадке, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости лота и подать заявку. Прием заявок от потенциальных инвесторов завершится 27 июня. Торги состоятся 9 июля», — рассказал генеральный директор Центра управления городским имуществом (ЦУГИ) Дмитрий Рябов.

Помещения находятся в хозяйственном ведении ЦУГИ. Информацию об объектах можно посмотреть на сайте ГУП «Центр управления городским имуществом» в разделе «Коммерческая недвижимость» или на инвестиционном портале Москвы.

Сервис на протяжении 10 лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах, в том числе и для промышленных предприятий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI