Глава «Роснефти»: развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис

Развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис, именно на них приходится большая часть выбросов, отметил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

«Именно развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис», – заявил Сечин на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

В подтверждение своих слов глава «Роснефти» отметил, что на текущий момент, по данным ООН и негосударственных исследовательских институтов на развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет, а 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО2. При этом на самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше выбросов углекислого газа, чем на самые бедные 50%, а весь Африканский континент производит менее 4% выбросов в мире.

Сечин подчеркнул: «Энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть развивающихся стран».

Он также отметил, что для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии. На сегодняшний день потребителей интересуют не только показатели выбросов, но и бесперебойность поставок энергии из новых источников, а также надежность и удобство использования новых технологий. «К сожалению, стратегия “зеленого” перехода в её сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», – сказал Сечин.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 июня 2024 г

