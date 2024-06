Глава «Роснефти» обратил внимание на риски дефицита мощностей энергосистем в странах Запада

Source: MIL-OSI Russian Language News

США и Канада рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за того, что возобновляемая энергетика вытеснила с рынка Северной Америки большой объем надежной генерации, заявил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

По его словам, за последние десять лет западные технологические гиганты приложили немало усилий для демонизации ископаемого топлива, закрытия электростанций, обеспечивающих надежные поставки электроэнергии, и популяризации ненадежной возобновляемой энергетики. «Однако, как показали масштабные энергокризисы в Калифорнии и Техасе, ни солнечные батареи, ни ветряные электростанции не способны заменить традиционную электроэнергетику», – добавил глава «Роснефти».

«Благодаря многолетней агрессивной пиар-кампании и усилиям лоббистов, возобновляемая энергетика вытеснила с энергорынка Северной Америки большой объем надежной электрогенерации. В результате значительные участки территории США и Канады в данный момент рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии», – рассказал он.

По его словам, сегодня западные технологические гиганты пожинают плоды своих трудов, поскольку растущий спрос на электроэнергию со стороны внедряемых повсеместно центров обработки данных (ЦОД) уже не может быть удовлетворен существующими мощностями. Если до 2019 года мировое потребление электроэнергии в этом сегменте практически не росло, то за последние четыре года оно удвоилось, отметил Сечин.

По данным инвестбанка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в два с половиной раза к 2030 году на 1000 тераватт-часов, что равно совокупному потреблению Германии и Франции.

Еще больше рост потребления в мире ускоряет широкое внедрение искусственного интеллекта, считает Игорь Сечин.

«Ведь сейчас чату GPT на обработку одного запроса требуется в 10 раз больше электроэнергии, чем поисковику Google. Нынешний бум искусственного интеллекта требует отдельного осмысления. Надо учитывать, что искусственный интеллект будет все больше использовать данные деградирующего информационного пространства, где каждый имеет право на выражение своего мнения, даже если это мнение сумасшедшего», – заявил Сечин.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 июня 2024 г

