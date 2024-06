Глава индийского делового совета ШОС Трибхуван Дарбари посетил Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехнический университет посетил председатель Индийского секретариата делового совета ШОС, исполнительный директор компании Texmaco RAIL & ENGINEERING Ltd, группы компаний «Adventz» Трибхуван Дарбари.

Группа компаний «Adventz» — это индийский конгломерат с глобальными амбициями, который участвует в критически важных проектах в рамках программы «Make-in-India», инициированной премьер-министром государства. Деятельность компании направлена на производство железнодорожного транспорта, гидромеханического оборудования для мега-гидроэнергетических проектов, оборудования для сталелитейных заводов, а также развитие таких секторов как сельское хозяйство, инфраструктура, недвижимость, потребительские товарах и др.

Весной представители Политеха принимали участие в Российско-индийском образовательном саммите, где провели предварительные переговоры с господином Дарбари. В рамках своего участия на ПМЭФ-2024, председатель индийского секретариата делового совета ШОС посетил Политехнический университет c целью ознакомится с научно-технической базой и достижениями нашего университета. Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев и Трибхуван Дарбари провели рабочие переговоры, где обсудили основные направления сотрудничества: внедрение технологий СПбПУ на промышленных предприятиях группы «Adventz», подготовку и переподготовку специалистов высокой квалификации совместно с индийскими университетами и российскими индустриальными партнерами.

Дмитрий Арсеньев пригласил Трибхувана Дарбари на международный муниципальный форум БРИКС+, который пройдет осенью этого года и выразил надежду на плодотворное сотрудничество: Сотрудничество Политеха с университетами БРИКС и индийскими партнерами является ключом к международному успеху и инновационному прогрессу. Оно неизменно включает в себя обмен студентами и преподавателями, совместные исследовательские проекты, организацию конференций и семинаров. Наше стремление к совместной работе открывает новые горизонты для открытий, такое партнерство способствует повышению качества образования и научных исследований, а также способствует развитию инноваций в инженерии, информационных технологиях, новых материалах и других областях .

Трибхуван Дарбари выразил благодарность за теплый прием в Политехническом университете и подчеркнул важность развития партнерских отношений между образовательными учреждениями и промышленными компаниями.

Он отметил: Сотрудничество между университетами и бизнес-сообществом играет ключевую роль в развитии инноваций и обмене знаниями. Я уверен, что наше партнерство с Политехническим университетом принесет взаимную выгоду и способствует созданию новых технологий и кадрового потенциала для будущего .

После встречи с проректором индийский коллега посетил ряд лабораторий Института машиностроения, материалов и транспорта, а также провел переговоры с представителями ИЦ «Центр компьютерного инжиниринга СПбПУ» и ЦНТИ «Новые производственные технологии». Специалисты Политеха представили свои наработки в области технологий для сталелитейной промышленности, новых материалов и цифрового моделирования для решения задач железнодорожной индустрии, а также инновационные проекты для сельского хозяйства. Учитывая экономические приоритеты современной Индии, все эти решения имеют значительный потенциал для внедрения в данной стране. Со своей стороны, господин Дарбари выразил готовность содействовать продвижению технологий Политеха как внутри корпорации «Adventz», так и среди промышленных партнеров группы компаний.

