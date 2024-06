В СПбГАСУ прошла конференция по транспортной доступности Арктики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Пленарное заседание. В президиуме, слева направо: Елена Куракина, Владимир Григорьев, Михаил Присяжнюк, Евгений Королев, Андрей Зазыкин, Александр Пушкарёв, Алексей Марусин

В СПбГАСУ 13–14 июня состоялась III Международная конференция «Транспортная доступность Арктики: сети и системы». Как сообщил заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ Александр Пушкарёв, география мероприятия была обширной: участвовали исследователи из Минска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Калининграда, Хабаровска, Набережных Челнов, Казани, Воронежа.

Пленарное заседание началось с минуты молчания в память об Артуре Николаевиче Чилингарове, советском и российском океанологе, исследователе Арктики и Антарктики. «Жизнь выдающегося учёного, который стоял у истоков арктической науки, явилась образцом самозабвенной работы на благо России», – сказал Александр Пушкарёв.

Участников пленарного заседания приветствовал проректор по научной деятельности СПбГАСУ Евгений Королев. По его словам, в СПбГАСУ придают большое значение арктическим исследованиям. Архитектура зданий, строительные конструкции и материалы, инженерные сети и другие вопросы составляют одну комплексную задачу по обеспечению комфортной жизни людей и функционированию экономики Арктики.

На проблемах арктического региона заострил внимание декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Андрей Зазыкин. Такими проблемами декан полагает ветхое жильё и нехватку кадров, препятствующую развитию транспорта. Чтобы способствовать их решению, наш вуз будет совершенствоваться в качестве площадки для проведения данной конференции.

Председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк подчеркнул роль высшей школы в принятии взвешенных управленческих решений. Михаил Сергеевич также поблагодарил СПбГАСУ за передачу книг по строительству, архитектуре, транспорту и другим направлениям в новые регионы.

Проректор по общим вопросам и цифровизации Тульского государственного университета Владимир Григорьев в своём приветственном слове призвал вузы объединиться для проведения арктических исследований.

«Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда», – процитировал слова песни заведующий кафедрой «Строительные конструкции, здания и сооружения» Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Павел Пегин, выразивший в своём приветствии всеобщее намерение сделать всё для развития и процветания арктических регионов.

Заведующая кафедрой наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ Елена Куракина подчеркнула – на конференции присутствуют представители научных школ, профильные специалисты, которые ведут научные исследования и обладают опытом практического использования их результатов в условиях арктической зоны. Развитие транспортной инфраструктуры, новых технологий, оборудования, обеспечение требуемого уровня надёжности машин при эксплуатации в арктических условиях, а также подготовка кадров, приведение системы образования в соответствие с кадровыми потребностями – это важные составляющие, обеспечивающие переход региона к устойчивому развитию, являющемуся одной из первоочередных задач государственной политики России в Арктике.

Директор Института безопасности дорожного движения СПбГАСУ Сергей Евтюков уверен, что освоение Арктики невозможно без продвижения автомобильного транспорта, а этот вопрос включает топливо, экологию, безопасность и другие задачи.

Темой доклада Михаила Присяжнюка стала транспортная реформа Ленинградской области как инструмент в решении задач транспортного обеспечения Арктических регионов. Ленинградская область – важнейший транспортный узел страны, связывающий Северо-Запад с центральными и южными регионами России. Спикер считает, что для дальнейших исследований Арктики будет полезен опыт, накопленный специалистами Ленобласти в сфере транспорта.

Об экологической концепции создания ходовых систем мобильных машин в дистанционном формате доложил заведующий кафедрой «Тракторы» Белорусского национального технического университета Владимир Бойков. Цель исследований белорусских коллег – возможность регулирования пятна контакта шины в конкретных условиях эксплуатации с оценкой влияния на её выходные характеристики и напряжённо-деформированное состояние.

Концепцию единой платформы для мониторинга объектов транспортной инфраструктуры в Арктической зоне России представил Павел Пегин, подготовивший доклад в соавторстве со студенткой магистратуры ПГУПС Алиной Павловец. Внедрение современных средств мониторинга и диспетчеризации, в том числе удалённого мониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов, позволит обеспечить безопасность транспортных объектов региона, быстрое реагирование на нештатные ситуации, происшествия и неполадки, эффективное и быстрое социально-экономическое развитие.

Представители Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России: начальник Богдан Гавкалюк, профессор кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и автомобильного хозяйства Владимир Ложкин, профессор кафедры физико-химических основ процессов горения и тушения Ольга Ложкина и адъюнкт Иван Сацук подготовили доклад «Робототехническая диагностика двигателей пожарных автомобилей в условиях низких температур Севера».

Программа конференции включала в себя три секции и круглый стол молодых учёных.

На секции «Повышение доступности арктических регионов» были представлены 19 докладов с результатами исследований в области обеспечения эффективного и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры.

На секции «Инновационные технологии и оборудование» заслушали 18 докладов, посвящённых обеспечению надёжности и долговечности функционирования машин в экстремальных условиях Севера. В числе докладов были результаты работ, выполненных в рамках диссертационных исследований на соискание учёных степеней кандидатов и докторов наук.

На секции «Подготовка кадров для Арктики» прозвучали доклады молодых специалистов – студентов, магистрантов и аспирантов, разрабатывающих в рамках образовательного процесса темы, связанные с Арктикой. Как сообщил заведующий кафедрой технической эксплуатации транспортных средств СПбГАСУ, председатель секции Игорь Черняев, было около 20 разнонаправленных докладов, охватывающих широкий спектр вопросов, связанных с материалами, конструкциями и технологиями для использования в Арктической зоне. Свои разработки представили обучающиеся кафедр автомобильно-дорожного факультета, кафедры металлических и деревянных конструкций и кафедры геотехники. Одним из итогов работы секции стали новые контакты и договорённости продолжать совместную работу за рамками конференции.

Как сообщил председатель совета молодых учёных, доцент кафедры технической эксплуатации транспортных средств СПбГАСУ Алексей Марусин, в круглом столе молодых учёных участвовало около 50 человек. Он посвящался развитию науки в нашем университете, подготовке заявок на конкурсы грантов. Заместитель председателя СМУ, куратор студенческого научного общества, доцент кафедры экономики строительства и ЖКХ Тимур Аблязов выступил с докладом о коммерциализации научных разработок.

