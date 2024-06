В ГУУ открылись новые «Университетские смены»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 июня Государственный университет управления дал старт новому сезону «Университетских смен» для школьников из новых территорий.

47 ребят, приехавших в наш университет для участия в проекте, приветствовали ректор ГУУ Владимир Строев, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Русаков и заместитель руководителя Департамента по организации взаимодействия с федеральными органами власти Движения Первых Валерия Игнатьева.

«Мы подготовили программу, в которой вы не только будете знакомиться с Москвой, посещать различные мероприятия и культурные места, но также получите и новые знания, которые помогут вам выбрать путь дальнейшего обучения. ГУУ третий год участвует в проекте и есть ребята из прошлых смен, которые и дальше общаются с нами, желают поступить именно к нам. Вы и сами увидите, что у нас прекрасные условия для образования и проживания», — заметил Владимир Строев.

Андрей Базилевский устроил с ребятами небольшой интерактив, узнал, как они добрались на «Университетские смены», и пожелал максимально использовать выпавший им шанс.

«Время терять нельзя, Москва не спит. Я смотрел программу смены, ее составили максимально образовательной, четкой, интересной и познавательной. Вы уже сегодня амбассадоры детства, уже лидеры, ведь не каждому повезло находиться здесь. Не теряйте времени, учитесь, знакомьтесь, общайтесь, пишите, делитесь впечатлениями. Это большое счастье жить в лучшей стране на земле – в России», — поделился Андрей Базилевский.

Ольга Петрова поздравила ребят с тем, что они начали лето с пользой, и поблагодарила ректора ГУУ за активное участие.

«Государственный университет управления с каждым годом принимает все больше «Университетских смен», и дети получают возможность стать частью большой семьи ГУУ. Вы получили уникальную возможность познать Москву в таком формате, какой ее не все могут увидеть. Цените эту возможность. По вечерам записывайте эмоции дня, ведь это то, что вы будете перечитывать. Вы еще неоднократно с теплом будете вспоминать эти дни в ГУУ», — дала совет Ольга Петрова.

В 2024 году проект «Университетские смены» проводится для ребят из новых субъектов Российской Федерации, Белгородской области, детей из семей участников специальной военной операции, а также тех, кто прошел конкурсный отбор «Движения Первых». Для ребят будут организованы лекции и экскурсии, активная спортивная программа, посещение музеев, театров и важных памятников.

Организаторами проекта в этом году выступили Минобрнауки России совместно с «Движением Первых».

