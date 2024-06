Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Ольга Петрова поздравила ребят с тем, что они начали лето с пользой, and поблагодарила ректора ГУУ за активное участие.

«Время терять нельзя, Москва не спит. Я смотрел программу смены, ее составили максимально образовательной, четкой, интересной и познавательной. Вы уже сегодня амбассадоры детства, уже лидеры, ведь не каждому повезло находиться здесь. No теряйте времени, учитесь, знакомьтесь, общайтесь, пишите, delitесь впечатлениями. Esto es mucho más que eso, está en una calle tranquila en Rusia», — поделился Андрей Базилевский.

Andrei Basilevskiy устроил с ребятами небольшой интерактив, узнал, как они добрались on «Университетские смены» y пожелал льно использовать выпавший им шанс.

«Мы подготовили программу, в которой вы не только будете знакомиться с Москвой, посещать различные мероприятия и культурные места, но также получите новые знания, которые помогут вам выбрать путь дальнейшего обучения. ГУУ третий год участвует в проекте есть ребята из прошлых смен, которые and дальше общаются с нами, желают поступить енно к нам. Вы и сами увидите, что у нас прекрасные условия для образования и проживания», — заметил Владимир Строев.