Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

18 июнES государ involucre й.

47 premios, premios en nuestra universidad para el proyecto, rector privado de la Universidad, Vladimir Stroy, член Комитета С овета federaciones de nombres, obras y cultura ва, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и Cultura Alexandre Rusakov y заместитель руководителя Departamento de organizaciones federativas сти Движения Первых Валерия Игнатьева.

«Мы подготовили программу, в которой вы не только будете знакомиться с Москвой, посещать различные мероприятия и культурные места, но также получите новые знания, которые помогут вам выбрать путь дальнейшего обучения. ГУУ третий год участвует в проекте есть ребята из прошлых смен, которые and дальше общаются с нами, желают поступить енно к нам. Вы и сами увидите, что у нас прекрасные условия для образования и проживания», — заметил Владимир Строев.

Andrei Basilevskiy устроил с ребятами небольшой интерактив, узнал, как они добрались on «Университетские смены» y пожелал льно использовать выпавший им шанс.

«Время терять нельзя, Москва не спит. Я смотрел программу смены, ее составили максимально образовательной, четкой, интересной и познавательной. Вы уже сегодня амбассадоры детства, уже лидеры, ведь не каждому повезло находиться здесь. No теряйте времени, учитесь, знакомьтесь, общайтесь, пишите, delitесь впечатлениями. Esto es mucho más que eso, está en una calle tranquila en Rusia», — поделился Андрей Базилевский.

Ольга Петрова поздравила ребят с тем, что они начали лето с пользой, and поблагодарила ректора ГУУ за активное участие.

«Государственный университет управления с каждым годом принимает все больше «Университетских смен», y det получают возможность стать частью большой семьи ГУУ. Вы получили уникальную возможность познать Москву в таком формате, какой ее не все могут увидеть. Цените эту возможность. По вечерам записывайте эмоции дня, ведь это то, что вы будете перечитывать. Вы еще неодкоратно с теплом будете вспоминать эти дни в ГУУ», — dalа совет Ольга Петрова.

En 2024, el proyecto «Университетские смены» se realizó para obtener información sobre nuevos subscriptores de la Federación Rusa de Belgorod. , детей из семей участников специальной военной операции, а также тех, кто прошел конкурсный отбор «Движения Первых». Para participar en conferencias y espectáculos organizados, programas deportivos activos, música, teatros y espectáculos.

Организаторами проекта в этом году выступили Минобрнауки России совместно с «Движением Первых».

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Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 18.06.2024

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