Астрофизик НГУ объяснила возможную природу неизвестных радиосигналов из космоса

Источник, посылающий импульс с периодичностью один раз в 54 минуты, был обнаружен радиотелескопом в Австралии. Статья об этом была опубликована в журнале Nature в начале июня. Астрономы пока не могут расшифровать радиосигнал, природа его источника не установлена.

Ранее подобных сигналов из космоса не наблюдалось. У источника как будто есть три режима «вещания»: очень короткий импульс, который имеет круговую поляризацию, что является вполне обычным для далеких космических радиоисточников естественного происхождения; сигналы, которые сопровождаются яркими вспышками, длительностью от 10 до 50 секунд, они имеют линейную поляризацию; и режим«молчания».

В настоящее время с помощью наземных и космических телескопов с Земли можно наблюдать большое разнообразие объектов.

Анатолий Петрукович, член-корреспондент ИКИ РАН, рассказывает:

— Помимо обычных звёзд, это нейтронные звезды, пульсары, квазары (ядра далёких галактик) и пр. Да, собственно, и две одинаковые обычные звезды найти сложно. От многих объектов мы получаем переменный по времени сигнал. В большинстве случаев мы хорошо понимаем физические причины переменности. В этой части обсуждаемый нами объект не уникален. Что действительно является редкостью, это то, что его сигнал меняется по сложному закону, в частности, имеет необычно длинный период. Но здесь в качестве объяснения можно предложить, например, наличие нескольких оболочек у объекта, вращающихся с разной скоростью. Например, нейтронная звезда может быть погружена в облако плазмы и пыли неправильной формы. Это облако может на время затенять или искажать основной сигнал. В общем космос достаточно разнообразен и в нем иногда встречаются и совсем диковинные объекты.

Альфия Нестеренко, заведующая обсерваторией «Вега» Физического факультета НГУ, комментирует:

Что это за излучение? И что является его источником?

Одна из версий — это излучение порождено «погибающими» нейтронными звездами или магнетарами, «поведение» которых отчасти возбуждает такого рода излучение. Однако такие радиосигналы не вполне вписываются в закономерности и уже открытые законы физики по временным интервалам, мощности и линейной поляризации (направленности) излучения.

Есть небольшая вероятность того, что это какой-то неизвестный до сей поры тип «умирающих и больных», но тем не менее очень больших звезд, которые излучают свою «последнюю энергию», перед тем как превратиться во что-то следующее по этапу их эволюции или просто превратиться в Звездную пыль, которая с течением времени может достичь поверхности Земли.

Есть экстравагантная версия, что инопланетяне «вышли на связь». Но это не так, слишком дорого отправлять такие мощные и «дальнобойные» сигналы для любой, даже очень богатой на энергоресурсы цивилизации. И не вполне понятно, что такой серией «звоночков», то появляющихся, то исчезающих, можно сообщить. Инопланетяне, скорее всего, выбрали бы для связи более дешевый и более красивый метод.

Почему австралийский радиотелескоп то детектирует это излучение, то не «видит» его?

Возможно, потому что какой-либо движущийся по своей орбите объект (астероид, например) «перекрывает», как экраном, на время это излучение, и оно перестает регистрироваться радиотелескопом.

Почему данный радиосигнал на зафиксировали радиотелескопы, расположенные в России?

В нашей стране есть радиотелескопы с очень широким полем детектирования сигналов, РАТАН 600 может регистрировать сигналы от радиоволн в широчайшем диапазоне от 0,8—50 см (610 — 35 000 МГц).

Центральная частота, на которой найдено новое радиоизлучение, — 888 МГц, то есть РАТАН 600 в принципе мог бы обнаружить данное радиоизлучение. Но, кроме детектирования определенных частот, важен еще и «обзор» Вселенной и с какой точки ведется наблюдение. Для австралийского телескопа, находящегося в Южном полушарии Земли, такой обзор весьма велик: общая площадь пилотной съемки составляет 5 131 квадратный градус и охватывает шесть различных областей неба, что позволяет сканировать огромное множество объектов. Для нашего РАТАН 600, находящегося в нашем Северном полушарии, та часть неба недоступна.

Еще одна причина — открытие сделано в рамках проекта «Съемка переменных и медленных переходных процессов (VAST) австралийской системы поиска радиосигналов SquareKilometreArrayPathfinder (ASKAP)». Проекта, предназначенного для обнаружения сильно изменяющихся и переходных радиоисточников на временных масштабах от 5 секунд до 5лет. Первая фаза Проекта VAST длилась целых 162 часа оплаченных наблюдений и программной обработки этого массива наблюдений. То есть «газонокосилка» или точнее «многочастотная радиослушалка» детектирования сигналов «прошерстила» все, что есть в этих областях Вселенной, и обнаружила, кроме этого излучения, еще 28 источников «с высокой вариабельностью излучения или переходными процессами». Семь из них являются известными пульсарами, включая миллисекундный пульсар j2039-5617. Еще семь являются звездами, орадиообнаружении четырех из них ранее не сообщалось (SCR ~ J0533–4257, LEHPM ~ 2-783, UCAC3 ~ 89–412162 и 2MASS J22414436–6119311). Из оставшихся 14 источников два являются активными ядрами галактик, шесть связаны с галактиками, а остальные шесть не имеют многоволновых аналогов, и их еще предстоит идентифицировать.

Поскольку это странное, не вполне объяснимое излучение обнаружено в рамках системы поиска проекта АSKAP, оно так и обозначено, плюс ряд цифр, функционально поясняющих рамки процесса нахождения этого излучения. Также обозначаются и вновь найденные кометы и астероиды.

В России есть разные программы для исследования дальнего космоса, например, «Горизонт событий», создаются новые типы детекторов. Остается надеяться, что «сканирование» той части неба, которая доступна с нашего полушария и с наших спутников на Орбите, будет профинансировано в рамках каких-либо программ. Особенно важно сканирование на предмет обнаружения падающих метеоров, которые летят в лучах Солнца и незаметны для существующих систем наблюдения, ранее чем за часы до падения, как было с Челябинским метеоритом.

Использованы данные о проекте проекта «Съемка переменных и медленных переходных процессов (VAST) австралийской системы поиска радиосигналов SquareKilometreArrayPathfinder (ASKAP)».http://www.astropy.org

При подготовке статьи использованы материалы статьи, которая вышла на сайте «Московской газеты».

