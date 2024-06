17.06.2024 Final IX edycji programu “Finansoaktywni”. Misja: Podatki płacimy, korzyści widzimy”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

13 de enero de 2024 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się gala finalowa programu edukacyjnego „Finansoaktywni”.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczyła Marta Niżałowska – Pactwa, dyrektor generalna Ministerstwa Finansów oraz Mariusz Kowalczyk, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów.

W tegorocznej edycji programu wzięło udział 36 tys. uczniów z ponad 600 szkół z całej Polski.

W tej edycji napłynęło 159 prac konkursowych, a uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych wykazali się niezwykłą pomysłowością. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu filmu, który w ciekawy i oryginalny sposób opowiadałby o podatkach. Młodzież miała też wskazać obszary finansowane z podatków oraz przedstawić, jak wyglądałoby bez nich nasze życie. Wśród nagrodzonych filmów, które zostały zaprezentowane podczas gali finalowej, znalazły się m.in. baśń o podatkach, teleturniej oraz program informacyjny. Zwycięskie zespoły otrzymały cenne nagrody m.in. głośniki bezprzewodowe i smart bandy a nauczyciele czytniki e-booków.

Po uroczystej gali uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili budynek resortu finansów. Finaliści konkursu zapoznali się z bogatą historią gmachu oraz mogli zobaczyć niedostępne na co dzień miejsca. W dalszej kolejności laureaci konkursu wyruszyli na wycieczkę dwupoziomowym autobusem śladami inwestycji powstałych z podatków w Warszawie. Na koniec dnia młodzież odwiedziła Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, które jest nowoczesną placówką popularyzującą wiedzę ekonomiczną przy użyciu technik multimedialnych.

„Finansoaktywni” to program edukacyjny dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych organizowany przez Ministerstwo Finansów od 2015 roku. Tematyka skupia się wokół zagadnień związanych ze światem finansów, budżetem i podatkami. W ciągu 9 lat program dotarł do ponad 5 tys. szkół w całej Polsce. W tegorocznej edycji „Misja: Podatki płacimy, korzyści widzimy” wzięło udział 36 tys. uczniów z ponad 600 szkół w całej Polsce. Nauczyciele otrzymywali materiały przygotowane przez ekspertów, a lekcje o podatkach zostały przeprowadzone na różnych przedmiotach, w tym na matematyce i godzinach wychowawczych.

Lista laureatów

„Tropem podatków” – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka con Liczu;

„Podatki mają MOC w Sułoszowej” – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej;

„TV Podatki” – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 con Łukawcu;

„Rozumieć, a zrozumieć podatek” – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza con Pakoszówce;

„Babcia Klementynka i podatkowa zadymka” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach;

„Baśń o podatkowni” – Szkoła Podstawowa nr 44 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie;

„Podatki, inwestycja w przyszłość w naszej gminie Bargłów Kościelny” – Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta con Tajnie Starym;

„Jeden z wielu” – Szkoła Podstawowa nr. 18 im. Franciszka II Rakoczego con Elblągu;

„Podatkowy Raj” – Szkoła Podstawowa nr. 23 im. KOU con Toruniu;

„Wiadomości Telewizyjne dla dzieci: podatki w pigułce” – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej con Suwałkach.

