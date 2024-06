Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В сегодняшнем выпуске спецпроекта к 125-летию университета мы расскажем о событиях, связанных с датами с 17 по 23 июня.

17 июня 1885 года родился инженер-кораблестроитель, главный конструктор трансатлантического лайнера «Нормандия» Владимир Иванович Юркевич.

В 1903 году он поступил на кораблестроительное отделение Санкт-Петербургского политехнического института. Его дипломная работа называлась «Увеличение полезного действия паровой установки с помощью нагревания воздуха, питающего топки, и воды, питающей котел». Владимир Иванович вспоминал, что ему запомнились не только первоклассная организация учебного процесса, оборудование, чертёжные, лаборатории, но и ежедневная напряжённая работа.

После окончания Политеха инженер работал в порту в должности корабельного инженера, потом в конструкторском бюро Балтийского завода, участвовал в разработке проектов линкоров типа «Севастополь» и линейных крейсеров типа «Измаил». Был строителем подводных лодок «Форель» и «Ёрш».

В 1920 году Владимир Юркевич покинул Россию. В Константинополе он работал в авторемонтной мастерской, организованной группой русских эмигрантов. В 1922 году Юркевич перебрался в Париж, трудился токарем и чертёжником. Благодаря рекомендациям адмирала Погуляева, Юркевич устроился работать в судостроительную компанию Penhoët, строившую крупные пассажирские корабли.

Там Владимир Иванович разработал проект большого пассажирского океанского лайнера для трансатлантических маршрутов, предложив оригинальный профиль корпуса корабля, имевший своеобразные «бульбообразные» обводы (особая конструкция носа корабля получила в дальнейшем название Бульба Юркевича). Опытные испытания модели в гамбургском бассейне подтвердили высокие ходовые качества конструкции. Из более чем 20 представленных вариантов проект Юркевича оказался лучшим и использовался при создании лайнера «Нормандия». Построенный в начале 1930-х годов лайнер стал одним из самых больших, быстроходных и комфортабельных судов. После первого рейса в 1935 году корабль стал обладателем приза «Голубая лента Атлантики», установив рекорды наименьшей продолжительности перехода и наивысшей средней скорости.

В 1933 году, получив патенты на изобретенную форму корпуса уменьшенного сопротивления, В. Юркевич основал в Париже «Бюро проектирования морских судов формы Юркевича». В 1937 году инженер переехал в Америку, работал техническим консультантом Управления морского флота США, преподавал в университете Мичигана и Массачусетском технологическом институте, возглавлял Союз русских морских инженеров в эмиграции.

17 июня 1903 года родился российский и советский учёный, физик, химик и металлург, академик АН СССР Николай Владимирович Агеев.

В 1925 году он окончил Ленинградский политехнический институт, остался в нём работать. В 1936 году защитил докторскую диссертацию на тему «Физико-химическое исследование интерметаллических молекулярных твёрдых растворов».

С 1938 по 1951 год работал в Институте общей и неорганической химии АН СССР. В этот период дважды был репрессирован, впоследствии реабилитирован.

С 1951 года работал в Институте металлургии им. Байкова АН СССР, в 1970 году стал его директором и руководил институтом до 1975 года.

Основные научные труды Николая Владимировича посвящены исследованию металлических сплавов, упорядоченности твёрдых растворов, электронной плотности, структуры металлических фаз. В начале научной деятельности изучал вопросы теплового расширения стали, полосчатой структуры углеродистой стали, диффузии примесей в сталь. В дальнейшем занимался разработкой проблемы физико-химического анализа металлических сплавов с помощью рентгеновского метода исследования и к изучению природы химической связи в металлических сплавах методом электронной плотности.

18 июня 1900 года состоялась торжественная закладка зданий Санкт-Петербургского политехнического института: главного здания, первого и второго общежитий, химического и механического павильонов.

Строительство велось с 1900 до 1905 года; главный корпус был закончен в 1902 году. Здание построено в стиле неоклассицизма, характерного для петербургской архитектуры конца XIX века. Внутренняя планировка, при которой все лекционные аудитории выходят на юго-запад, позволяет максимально использовать естественное освещение.

Для строителей на территории были установлены 12 специальных деревянных бараков на 120 человек каждый, шесть столовых с кухнями и хлебопекарными печами. Всего в строительных работах участвовали около полутора тысяч рабочих.

20 июня 2018 года на трассе Формулы-1 в Олимпийском парке Сочи команда Polytech Solar Team провела тестовые и демонстрационные заезды солнцемобиля SOL, предваряющие участие в соревнованиях солнцемобилей American Solar Challenge. Управлял автомобилем известный российский гонщик Дэвид Маркозов, после чего SOL сразу из Сочи отправился в Америку на соревнования. По итогам чемпионата политехники стали обладателями награды «BEST FIRST TIME CAR AWARD» — приза, который присуждается команде, построившей лучший солнцемобиль среди команд-новичков.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Ленинградском политехническом институте заканчивалась сессия, студенты сдавали экзамены, выпускники защищали дипломы. Хозяйственные службы собирались вводить в эксплуатацию биостанцию, ремонтировать водопровод и отопительную систему.

Рано утром 22 июня, ещё до правительственного сообщения по радио, директор института П. А. Тюркин и секретарь парткома Я. М. Павлов получили информацию о нападении фашистской Германии на СССР. Был вскрыт секретный пакет с мобилизационным планом обороны. Начальником местной противовоздушной обороны стал директор института, начальником штаба — заместитель директора по хозчасти. Ему нужно было срочно начать формировать подразделения МПВО, организовать строительство защитных сооружений, перевести подразделения на режим работы в условиях военного времени. И всё это в обстановке строжайшей секретности, ведь официального объявления о начале войны ещё не было.

Вот как об этом вспоминал студент 3 курса металлургического факультета А. X. Уразгильдеев (в будущем профессор): Нам сказали, что мы должны быстро собрать народ и приступить к рытью щелей на территории института. Цель такой поспешности — учения по гражданской обороне. Получив такое странное для сессионного периода задание, я стал ходить по комнатам пятого корпуса Студгородка и уговаривать студентов идти работать. Из первой комнаты меня вытолкнули, повертев выразительно пальцем у моего виска; во второй, потрогав мой лоб, сказали: “У мальчика жар”; в третьей — запустили увесистой книгой. Иной реакции со стороны студентов и быть не могло: шла сессия и все готовились к экзаменам .

Из воспоминаний Ивана Николаевича Филатова, участника штурма Берлина (в будущем доцента кафедры гидромашин): …22 июня, в воскресенье, мы работали у себя в комнате, а в 12-00 предполагали слушать сатирическую передачу ленинградского радио “Давайте, не будем!..”. Но вместо нее выступил глава советского правительства В. М. Молотов, сообщивший о вероломном нападении фашистской Германии. Закончил он речь фразой, ставшей потом крылатой: “Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!”. Несмотря на такую концовку, все в комнате онемели — все оказалось неожиданным. Затем наступило время наивысшего возбуждения: я кинул свои тетради в угол, все стали быстро выскакивать на улицу. А там, у нашей фабрики-кухни, собрались студенты из всех корпусов нашего городка, начался стихийный митинг. Тут же стали записываться добровольцами, вечером отправились на пустырь возле института рыть окопы, а на другой день, в понедельник, студенты-военнообязанные отправились в Выборгский военкомат .

Из воспоминаний студента III курса механико-машиностроительного факультета А. А. Смирнова (в будущем — профессора, председателя Совета ветеранов войны вуза): Мы спокойно занимались, когда в читальный зал ворвался какой-то человек, забрался на стол и громко передал только что полученное сообщение о начале войны. В конце своей речи он призвал всех мужчин идти на стадион для рытья защитных укрытий. Мы оказались первыми на стадионе .

На стадионе сразу пришло 240 человек. В 21 час 55 минут в районный штаб МПВО отправили сводку о том, что выкопано 13 щелей общей длиной 460 погонных метров, из них шесть с деревянной опалубкой. Была объявлена мобилизация, но добровольцев военкоматы пока не принимали. Тем не менее под давлением студентов в партийном комитете и комитете ВЛКСМ Политеха всё-таки была организована запись добровольцев. Заявления подавали целыми списками.

За несколько часов 22 июня в институте было завершено формирование команд МПВО. Также были образованы медико-санитарная команда, пожарная, охраны революционного порядка, управления и командный пункт.

Из воспоминаний Иннокентия Васильевича Грузных, доцента ЛПИ имени М. В. Калинина, профессора, а в то время — студента 4 курса металлургического факультета, комсорга группы: 22 июня 1941 года после выступления Молотова студенческий городок на Лесном проспекте зашумел как муравейник. Все высыпали на улицу. Возникли стихийные митинги. У 6-го корпуса образовалось огромное скопление студентов. На третьем этаже фабрики-кухни в зале студенческого клуба возник пункт по записи добровольцев. Во второй половине дня многие студенты начали строить так называемые “щели” на поле рядом с институтским стадионом для укрытия от осколков бомб и снарядов. Группа студентов металлургического факультета вошла в состав отряда по охране института, куда вступил и я. Мы, вооруженные учебными винтовками, круглосуточно патрулировали по всей территории института .

Вечером 22 июня в студенческих общежитиях долго не ложились спать, обсуждали, как быстрее попасть в армию. Многие волновались, что не успеют поучаствовать в разгроме врага, поскольку были уверены, что разгром будет быстрым — именно так перед войной писали газеты.

В действующую армию, народное ополчение и в партизанские отряды из Ленинградского политехнического института ушло около 3500 человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI