Экономический эффект «Верхнечонскнефтегаза» от внедрения инновационных решений составил 2 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Специалисты «Верхнечонскнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в 2023 году внедрили 19 проектов повышения производственной эффективности. Экономический эффект от реализации утвержденных проектов составил 2 млрд рублей.

Системная работа по повышению производственной эффективности объектов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

За счет применения технологии двухпакерной компоновки, которая позволяет отсекать обводненные интервалы, был увеличен приток нефти и получены дополнительные 39 тыс. тонн нефти с девяти горизонтальных скважин Верхнечонского месторождения.

Еще один проект, благодаря которому повышена эффективность работы предприятия – внедрение технологии внутрикустовой закачки в систему поддержания пластового давления. Ее применение на 27 добывающих скважинах позволило получить дополнительную добычу нефти в объеме более 10 тыс. тонн.

За шесть лет реализации «Верхнечонскнефтегазом» программы повышения производственной эффективности в производство было внедрено 92 предложения сотрудников. Экономический эффект от рационализаторских решений превысил 5,5 млрд рублей. Предложения касаются не только усовершенствования технологических процессов, но и улучшения условий труда, повышения уровня промышленной и экологической безопасности. На предприятии рассматривают все поступающие от работников проекты, наиболее эффективные внедряются в производство.

Справка: АО «Верхнечонскнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в Восточной Сибири. Оно расположено в Катангском районе Иркутской области. Предприятие также является оператором работ на лицензионных участках «Роснефти» в Иркутской области и Красноярском крае.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

17 июня 2024 г

