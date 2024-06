Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

17 июня в Москве Россия и Белоруссия утвердили планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, согласованные ранее представителями профильных министерств и ведомств двух государств.

Планы мероприятий – рабочие инструменты исполнения Основных направлений, включающих в себя задачи во всех сферах работы Союзного государства России и Белоруссии. Выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы призвано сблизить позиции и нормативную правовую базу России и Белоруссии в целях развития совместного экономического потенциала, создания объединённой транспортной и энергетической системы, проведения согласованной налоговой политики по вопросам, представляющим взаимный интерес, и сотрудничества в таможенной сфере, а также в целях проведения согласованной политики в социальной и культурной областях.

В соответствии с указанными задачами сторонами будут осуществлены мероприятия по следующим 11 направлениям:

1. Проведение согласованной структурной макроэкономической политики.

2. Создание общего финансового рынка.

3. Согласованная налоговая политика и сотрудничество в таможенной сфере.

4. Проведение единой промышленной политики и сотрудничество в области торговли.

5. Аграрная политика.

6. Функционирование объединённых энергетических рынков Союзного государства и обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии.

7. Функционирование объединённой транспортной системы Союзного государства.

8. Общее информационное пространство Союзного государства.

9. Культурно-гуманитарная, научно-техническая и социальная сфера.

10. Деятельность в сфере статистики.

11. Формирование правового пространства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI