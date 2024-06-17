Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.
17 июня в Москве Россия и Белоруссия утвердили планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, согласованные ранее представителями профильных министерств и ведомств двух государств.
Планы мероприятий – рабочие инструменты исполнения Основных направлений, включающих в себя задачи во всех сферах работы Союзного государства России и Белоруссии. Выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы призвано сблизить позиции и нормативную правовую базу России и Белоруссии в целях развития совместного экономического потенциала, создания объединённой транспортной и энергетической системы, проведения согласованной налоговой политики по вопросам, представляющим взаимный интерес, и сотрудничества в таможенной сфере, а также в целях проведения согласованной политики в социальной и культурной областях.
В соответствии с указанными задачами сторонами будут осуществлены мероприятия по следующим 11 направлениям:
1. Проведение согласованной структурной макроэкономической политики.
2. Создание общего финансового рынка.
3. Согласованная налоговая политика и сотрудничество в таможенной сфере.
4. Проведение единой промышленной политики и сотрудничество в области торговли.
5. Аграрная политика.
6. Функционирование объединённых энергетических рынков Союзного государства и обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии.
7. Функционирование объединённой транспортной системы Союзного государства.
8. Общее информационное пространство Союзного государства.
9. Культурно-гуманитарная, научно-техническая и социальная сфера.
10. Деятельность в сфере статистики.
11. Формирование правового пространства.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.