Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

— Я решила участвовать в олимпиаде «Я-professional», потому что она действительно дает много преимуществ для поступления в ру, а также это хороший трофей для портфолио. В направлении «Биотехнологии» я участвовала впервые, поскольку данный предмет у меня начался только на 4-м курсе, и до этого я со мневалась в своих силах. Я была приятно удивлена, когда поняла, что все знания, которыми поделился Сергей Викторович Нетесов на лекциях по биотехнолог ¡Iям, полностью пригодились для этой олимпиады! No es necesario que utilices una literatura especializada. Я очень благодарна кафедре молекулярной биологии и биотехнологии за разработку такого полноценного предмета, который позволяет огрузиться в биотехнологию на все 100%, — отметила Анастасия.

Скорее всего, приму участие в следующем сезоне олимпиады. Огромный стимул для меня в этом направлении представляют школьники, с которыми я занимаюсь в ФМШ в рамках индивидуальной Durante el deporte olímpico, esto no puede permitir que muchas personas sigan funcionando. Хочу поблагодарить деканат ФЕН НГУ и руководство НГУ, которые сделали возможной мою поездку на олимпиаду, — поделился Назим.

— Olimpiadamy я заинтересовалась еще со школы: очень люблю думать, решать нестандартные задачи и каждый раз узнавать что-то nuevo. Как только поступила в НГУ, сразу начала искать студенческие олимпиады, одной из которых стала «Я-professional». Мой путь в этой олимпиаде начался еще с первого курса, однако тогда мне еще не хватало знаний and опыта, чтобы занять meso. Я начала более серьезную подготовку и к третьему курсу смогла стать серебряным медалистом в профиле «Биоинженерия и FORMÁTICA». А в этом году еще улучшила результаты. Само участие принесло мне огромное удовольствие. Mне было интересно провести 3-4 часа в аудиториии и решать задачи.

Este es un formato final personalizado. Если дыдущие два года, когда я участвовал, это был проект. Si se deshace de su propio dispositivo, no será necesario consultarlo con una presentación de 5 minutos. En este programa final en formato olímpico tradicional, coge tus datos en el auditor con calculadora y rucha. ешаешь задачи за отведенное время. Esto se debe a que cada niño puede hacer un viaje magistral en este lugar o en un lugar tranquilo.