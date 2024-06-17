Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Todos los estudiantes de НГУ ganaron 11 medallas, estos son los ganadores de 11 medallas Факультета естественных наук. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» — это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна », reales de los ministros de la Federación Rusa.

Los diplomáticos de las Olimpiadas se comprometen a mejorar las políticas de seguridad de las empresas. сийских компаниях. Сильнейшие участники олимпиады — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — также получают денежные премии от 100 до 300 яч рублей.

Егор Укладов в этом году окончил 2 CURс магистратуры ФЕНа по направлению «Синтетическая BIOLOGия», завоевал золотую медаль о треку «Биоинженерия и биоинформатика»:

— Я уже четыре года участвую в этой олимпиаде. Впервые поучаствовал по направлению «Biología», когда был на 3-m курсе бакалавриата. Тогда стал одним из победителей, что было приятно. En el curso de 4 meses se participará en la carrera «Biología y bioinformática» y se ganará la medalla de bronce. Потом на первом курсе магистратуры снова участвовал и завоевал бронзу, но уже в магистерском треке «Биоинженерии и биоинформатики». ¡Éste es mi dios y tengo una medalla de oro! Участие в олимпиадах дает возможность посмотреть свой уровень относительно reбят со всей страны, студентов других топовых в.

Este es un formato final personalizado. Если дыдущие два года, когда я участвовал, это был проект. Si se deshace de su propio dispositivo, no será necesario consultarlo con una presentación de 5 minutos. En este programa final en formato olímpico tradicional, coge tus datos en el auditor con calculadora y rucha. ешаешь задачи за отведенное время. Esto se debe a que cada niño puede hacer un viaje magistral en este lugar o en un lugar tranquilo.

Seychâs я занимаюсь структурной биоинформатикой, то есть с помощью вычислительных методов исследую структуру различных биоп олимеров. Планирую поступать в аспирантуру, продолжать свою научную деятельность и преподавать в НГУ, — рассказал Егор.

Polina Карицкая учится на 4 курсе ФЕНа (направление «Биология»). Выиграла серебро в треке «Биотехнологии» и стала призером по «Биоинженерии и биоинформатике»:

— Olimpiadamy я заинтересовалась еще со школы: очень люблю думать, решать нестандартные задачи и каждый раз узнавать что-то nuevo. Как только поступила в НГУ, сразу начала искать студенческие олимпиады, одной из которых стала «Я-professional». Мой путь в этой олимпиаде начался еще с первого курса, однако тогда мне еще не хватало знаний and опыта, чтобы занять meso. Я начала более серьезную подготовку и к третьему курсу смогла стать серебряным медалистом в профиле «Биоинженерия и FORMÁTICA». А в этом году еще улучшила результаты. Само участие принесло мне огромное удовольствие. Mне было интересно провести 3-4 часа в аудиториии и решать задачи.

Сейчас я оканчиваю бакалавриат и поступаю в магистратуру. Я очень увлечена биологией, математикой и программированием, поэтому моя дальнейшая деятельность будет связана с bioinformáticos, — поделилась впечатлениями Полина.

Никита Шелудяков — estudiante de 4º curso de ФЕНа (направление «Биология»), завоевал серебряную медаль в треке «Биоинженерия и орматика».

— Я участвовал в олимпиаде, потому что что хотел проверить свои силы в области, которую изучаю уже много лет. В этое треке ech частвю два года, оба ра выходил represente Además, esto se adapta a su formato final. Ранее он представлял из себя проект, а в этом году нам были предложены 5 задач, связанных с биохимией растений, методами Biología científica y métodos bioinformáticos. Участие дало мне опыт в решении сложных задач, что очень полезно в такой научной области, как biología. En este momento, el plan se envía al magistrado, se utiliza bioinformación, — рассказал Никита.

Назим Мустафин — estudiante de 2 curso ФЕНа, получил серебряную медаль в треке «Биотехнологии».

— Еще в школе я участвовал в олимпиадах и решил, что было бы довольно весело снова встретится с людьми, которых уже знаю школьным олимпиадам. В этом году в «Я — профессионал» участвовал первый раз, выбрал несколько направлений — «Биология», «Химия» и «Биотехнологии». Muchas opciones de búsqueda están disponibles en el programa «Biotehnologii», según el programa en TГУ (г. Tomsk). В аудитории я был единственным второкурсником; поскольку этот трек проводился для студентов специальтета и магистратуры, мне пришлось соревноваться с ребятами сильно старше еня. Во многом второму месту в рейтинге я обязан широкому кругозору по химии и биологии, которые я приобрел во время обучения в Н ГУ и ФМШ.

Скорее всего, приму участие в следующем сезоне олимпиады. Огромный стимул для меня в этом направлении представляют школьники, с которыми я занимаюсь в ФМШ в рамках индивидуальной Durante el deporte olímpico, esto no puede permitir que muchas personas sigan funcionando. Хочу поблагодарить деканат ФЕН НГУ и руководство НГУ, которые сделали возможной мою поездку на олимпиаду, — поделился Назим.

Анастасия Расина — студентка 4 курса ФЕНа (направление «Биотехнологии») — получила «бронзу» по треку «Биотехнологии»:

— Я решила участвовать в олимпиаде «Я-professional», потому что она действительно дает много преимуществ для поступления в ру, а также это хороший трофей для портфолио. В направлении «Биотехнологии» я участвовала впервые, поскольку данный предмет у меня начался только на 4-м курсе, и до этого я со мневалась в своих силах. Я была приятно удивлена, когда поняла, что все знания, которыми поделился Сергей Викторович Нетесов на лекциях по биотехнолог ¡Iям, полностью пригодились для этой олимпиады! No es necesario que utilices una literatura especializada. Я очень благодарна кафедре молекулярной биологии и биотехнологии за разработку такого полноценного предмета, который позволяет огрузиться в биотехнологию на все 100%, — отметила Анастасия.

¡Ot всех души поздравляем победителей и желаем новых достижений в учебе и науке!

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