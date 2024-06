Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

13 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, начиная с нового, 2024/25 учебного года, размер грантов для студентов увеличится до 40 тыс. рублей, которые будут выплачиваться ежемесячно.

Такие поощрения предназначены для студентов с выдающимися способностями и творческими достижениями по приоритетам научно-технологического развития.

Средства в рамках президентских грантов студентам будут перечислять до окончания срока обучения.

Ежегодно эту меру поддержки смогут получить не более 200 студентов бакалавриата и специалитета, а также максимум 150 обучающихся в магистратуре.

Этим указом Путин поручил правительству принять необходимые меры по реализации новых норм и предусмотреть увеличение сумм грантовых выплат в проектах бюджета.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI