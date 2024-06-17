Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

13 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, начиная с нового, 2024/25 учебного года, размер гранто в для студентов увеличится до 40 тыс. рублей, которые будут выплачиваться ежемесячно.

Такие поощрения предназначены для студентов с выдающимися способностями и творческими достижениями по приоритетам ического развития.

Средства в рамках президентских грантов студентам будут перечислять до окончания срока обучения.

Aquí hay más de 200 estudiantes especializados y especializados, con un máximo de 150 чающихся в магистратуре.

Этим указом Путин поручил правительству принять необходимые меры по реализации новых норм и предусмотреть увеличение г рантовых выплат в проектах бюджета.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 17.06.2024

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