Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

Постановление от 12 июня 2024 года №789

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2025 год.

Так, прожиточный минимум в целом по России на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, для детей – 17 201 рубль, для пенсионеров – 15 250 рублей.

Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год, который по данным Росстата составил 40 121 рубль.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (единое пособие).

«Обеспечение социальных гарантий – наш приоритет, и люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объёме», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 17 июня.

